Robbie Williams lanza «BRITPOP» con un explosivo single junto a Tony Iommi

Robbie Williams ha anunciado su nuevo álbum, BRITPOP, que está previsto para este otoño a través de Columbia Records. El primer single, Rocket, con la colaboración del legendario guitarrista de Black Sabbath, Tony Iommi, y el vocalista Glenn Hughes, es un himno roquero que marca un nuevo giro en su carrera.

Un single que fusiona pop y metal

Rocket, lanzado el 15 de mayo, es descrito por Williams en NME como un tema de “guitarras masivas, lleno de adrenalina y sin límites”. La canción combina el estilo pop de Williams con los icónicos riffs de Iommi y la potencia vocal de Hughes, creando un sonido que evoca el rock de los 90 con un toque moderno. El videoclip, programado para el 23 de mayo, promete imágenes vibrantes que acompañen esta explosión sonora.

BRITPOP: un guiño a los 90

BRITPOP, el decimotercer álbum en solitario de Williams, rinde homenaje a la era del Britpop con una portada que recrea el icónico chándal rojo que lució en Glastonbury 1995. Aunque no se ha anunciado la fecha exacta de lanzamiento, el álbum estará disponible para reserva, con la posibilidad de ganar un encuentro con Williams durante su gira. El disco incluye colaboraciones con artistas como Gaz Coombes de Supergrass, y según Karl Brazil, su director musical, mezcla el sonido noventero de Williams con elementos pop contemporáneos.

Una gira monumental

La gira BRITPOP comenzará el 31 de mayo en Edimburgo, recorriendo Reino Unido, Irlanda y Europa, con paradas en Londres, Manchester, París y Estocolmo. Williams expresó su entusiasmo por presentar canciones de BRITPOP en vivo, coincidiendo con la reunión de Oasis, un evento que calificó como “un momento sanador para el país” en NME.

Robbie Williams: el rey del pop británico se reinventa

Robbie Williams, exmiembro de Take That, es una de las figuras más icónicas del pop británico, con 13 álbumes en solitario y siete singles número uno en Reino Unido. Su carrera, marcada por la extravagancia y la reinvención, lo ha convertido en un ícono global, con más de 80 millones de discos vendidos.

Desde su debut en solitario, Life Thru a Lens (1997), con éxitos como Angels, Williams ha explorado diversos estilos. Sing When You’re Winning (2000) trajo Rock DJ, mientras que Swing When You’re Winning (2001) sorprendió con versiones de clásicos del jazz. Escapology (2002) y Intensive Care (2005) consolidaron su versatilidad, con temas como Feel y Tripping. Su último álbum antes de BRITPOP, The Christmas Present (2019), fue un guiño navideño, mientras que XXV (2022) celebró 25 años de carrera con regrabaciones. BRITPOP (2025), con Rocket como primer single, promete un retorno a sus raíces roqueras, influenciado por la era del Britpop.

Williams ha iniciado su carrera en el cine con Better Man (2024), una biografía donde es retratado como un mono CGI, dirigida por Michael Gracey. Según NME, el filme es una “ambiciosa rareza”. También ha explorado proyectos como un hotel y una marca de ropa, según The Irish Sun.

Con BRITPOP y su gira 2025, Williams sigue desafiando expectativas. Su discografía, disponible en Spotify y Apple Music, invita a redescubrir su evolución, mientras Rocket marca un nuevo capítulo de audacia sonora.

