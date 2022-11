Tras más de un año de gira, en la que Robe ha ido colgando el cartel de “Entradas Agotadas” por toda España, la presentación del aclamado disco Mayéutica (2021) llega a su fin. El concierto del próximo 19 de noviembre en el Wizink Center de Madrid será el último del artista, que encarará un retiro indefinido de los escenarios.

Con una banda potentísima y de gran calidad, Robe ha dado vida en directo a Mayéutica y desenterrado algunos de los mayores éxitos de su carrera en solitario y de los himnos que entonaba con Extremoduro. Esta gira ha supuesto una celebración de uno de los músicos y compositores más importantes de este país, que ha regalado a su elevado público conciertos de gran duración en los que la emoción por lo antiguo y la ilusión por la novedad se juntan para celebrar una carrera y una vida.

Lo que se viene es un parón indefinido, que no tiene por qué significar definitivo, pero no es recomendable dejar pasar esta oportunidad. Entre los violines característicos de los discos en solitario de Robe, las guitarras eléctricas y enfurecidas de Extremoduro y la poética particular del extremeño, sus directos son un verdadero torbellino en el que entregarse a la música.

Últimas fechas de la gira de Robe:

11/11 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

12/11 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA (Tenerife)

19/11 MADRID