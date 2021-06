Robert Smith colabora con Chvrches en el sencillo “How Not To Drown”

Los escoceses Lauren Mayberry, Iain Cook y Martin Doherty, que juntos son conocidos como Chvrches, han hecho varios anuncios importantes, nuevo disco, nuevo sencillo -con video y colaboración- y una gira, nada más.



Vamos por partes, el nuevo disco -cuarto en la carrera del grupo- llevará por nombre Screen Violence y lo podremos escuchar el 27 de agosto, gracias al sello Glassnote, parece lejana la fecha pero ya estamos en junio, el año se nos va volando. Por otra parte, se estrena el sencillo How Not To Drown, en el que colabora Robert Smith -vocalista de The Cure-, no solo eso, la canción viene con un video, lleno de color verde y negro, todo mezclado con excelentes efectos especiales.



Por último, Chvrches ha anunciado una gira por los Estados unidos en los meses de noviembre y diciembre, un total de 26 fechas, si eres fanático de la banda y visitarás ese país por esas fechas, puedes ir haciendo planes.

Las canciones que componen Screen Violence son:

Asking for a Friend

He Said She Said

California

Violent Delights

How Not to Drown (con Robert Smith)

Final Girl

Good Girls

Lullabies

Nightmares

Better If You Don’t