Robert Smith revela los planes de despedida (descartados) de The Cure en 2018

Robert Smith, líder de The Cure, ha revelado que pensaba que la banda se separaría después de su actuación en Hyde Park en 2018, que habría sido su despedida perfecta. Este concierto, que atrajo a 65.000 fans, fue un éxito rotundo y recibió críticas entusiastas. Smith confesó que había planeado que este fuera el final de The Cure, pero la respuesta del público y las ofertas para encabezar festivales europeos le hicieron reconsiderar la decisión,

Después de Hyde Park, The Cure encabezó Glastonbury en 2019, un evento que Smith describió como “el momento más grande hasta ahora para nosotros”. La banda está ahora preparando el lanzamiento de Songs Of A Lost World, su primer álbum en 16 años, que saldrá el 1 de noviembre. Hasta ahora, han lanzado dos sencillos del álbum: Alone y A Fragile Thing.

En una entrevista, Smith mencionó que había estado trabajando en dos álbumes de The Cure, y que uno de ellos ya estaba terminado, con lo que la despedida está descartada por el momento. La banda también anunció un concierto íntimo en Londres para celebrar el lanzamiento del álbum, con entradas disponibles para aquellos que pre-ordenen el disco. ¿Vosotros también estáis deseando poder escucharlo al completo?