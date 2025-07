Robyn celebra 20 años de su icónico álbum «Robyn» con una reedición en vinilo

La estrella sueca del pop Robyn ha anunciado una reedición en vinilo de su álbum homónimo Robyn para celebrar su 20º aniversario, disponible el 15 de agosto de 2025 a través de Konichiwa Records/Island Records. Lanzado originalmente en 2005, este cuarto trabajo marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidándola como una innovadora del pop electrónico con éxitos como With Every Heartbeat y Be Mine!. La reedición incluye una versión remasterizada, un vinilo de color dorado limitado, y bonus tracks como remezclas inéditas y la versión sueca de Konichiwa Bitches. Grabado en Estocolmo con productores como Klas Åhlund y The Knife, el álbum captura la esencia audaz y emocional de Robyn.

Para conmemorar el lanzamiento, Robyn ofrecerá un concierto especial en Estocolmo el 20 de agosto de 2025, con entradas ya disponibles. El evento incluirá una exposición interactiva con merchandising de la era Robyn. La cantante expresó su emoción por revisitar este disco, que definió su independencia artística tras dejar Jive Records. Robyn recibió elogios globales, alcanzando el número 1 en Suecia y vendiendo más de 500.000 copias mundiales. Esta reedición celebra su legado como un ícono del pop que inspiró a artistas como Charli XCX y Lorde, reafirmando su impacto duradero.

Tracklist de la reedición de Robyn

SIDE A

‘Curriculum Vitae’

‘Konichiwa Bitches’

‘Cobrastyle’

‘Handle Me’

SIDE B

‘Burn Like You’

‘Be Mine!’

‘With Every Heartbeat’

‘Who’s That Girl’

SIDE C

‘Dream On’

‘Bionic Woman’

‘Crash And Burn Girl’

‘Robotboy’

SIDE D

‘Eclipse’

‘Should Have Known’

‘Anytime You Like’

‘Jack U Off’

Robyn: La reina sueca que revolucionó el pop

Robyn, nacida como Robin Carlsson en Estocolmo en 1979, se ha establecido como una de las figuras más influyentes del pop moderno. Su carrera comenzó a los 16 años con Robyn Is Here (1995), un debut de R&B que incluyó éxitos como Do You Know (What It Takes). Tras tres álbumes con Jive Records, su ruptura con la discográfica la llevó a fundar Konichiwa Records, lanzando Robyn (2005), un hito del pop electrónico que redefinió el género con With Every Heartbeat y Be Mine!. Este disco, junto con la trilogía Body Talk (2010), que incluye Dancing On My Own, consolidó su reputación por combinar vulnerabilidad emocional con ritmos bailables, influenciando a artistas como Taylor Swift y Dua Lipa.

Con ocho álbumes de estudio, Robyn ha explorado desde el R&B hasta el electropop y el dance. Honey (2018) marcó su regreso tras ocho años, con tracks como Missing U, mientras que colaboraciones con Röyksopp y La Bagatelle Magique muestran su versatilidad. Ganadora de cinco Grammys suecos y nominada al Grammy, Robyn es conocida por su control creativo. La reedición de Robyn en 2025 celebra su legado como pionera, con un sonido que sigue resonando en la cultura pop global.

