Robyn regresa con un estallido químico de pop y emoción

Después de siete años de silencio discográfico, Robyn vuelve a la primera línea con Dopamine, un single que marca su esperado regreso y que llega acompañado de un potente vídeo dirigido por Marili Andre. La artista sueca se ha reunido con su colaborador habitual Klas Åhlund, responsable de buena parte de su sonido en discos anteriores, para dar forma a una canción que explora la relación entre biología y emoción: la euforia química del enamoramiento y la intensidad de sentir algo tan real como doloroso o placentero. En palabras de la propia cantante, Dopamine refleja esa “doble condición” de las emociones, entre lo humano y lo científico, sin necesidad de elegir entre religión o ciencia, sino aceptando que ambas dimensiones conviven.

El lanzamiento supone también el debut de Robyn en el sello Young, hogar de artistas como Romy, Jamie xx y Sampha, y abre la puerta a lo que parece ser un nuevo álbum ya terminado, según adelantó Åhlund en el podcast Nordmark Pod. La expectación es máxima: diversos medios han destacado que este regreso es uno de los más esperados del año, y que la canción mantiene intacta la capacidad de la artista para combinar vulnerabilidad y euforia en un himno de pista de baile. Tras colaborar en los últimos años con nombres como SG Lewis, Jónsi de Sigur Rós o Jamie xx, la cantante vuelve a poner su nombre en el centro de la conversación pop internacional.

Con Dopamine, Robyn no solo entrega un tema que suena fresco y actual, sino que reafirma su papel como arquitecta de emociones bailables. Su regreso no es un simple revival nostálgico: es la confirmación de que sigue siendo una de las voces más influyentes del pop contemporáneo, capaz de transformar la química del cuerpo en pura música.

Robyn, una carrera marcada por reinvenciones y himnos pop

La trayectoria de Robyn es la historia de una artista que nunca se conformó con seguir las reglas del pop comercial. Nacida en Estocolmo en 1979, debutó con Robyn Is Here en 1995, un álbum que la catapultó al éxito internacional gracias a temas como Do You Know (What It Takes). Tras un segundo trabajo más introspectivo, My Truth (1999), y el energético Don’t Stop the Music (2002), la cantante dio un giro radical con Robyn (2005), un disco que marcó su independencia artística y que incluyó el hit mundial With Every Heartbeat. Ese álbum fue el inicio de una nueva etapa en la que fundó su propio sello, Konichiwa Records, y se consolidó como una figura clave del electropop.

El punto álgido llegó con Body Talk (2010), una trilogía de EPs y un álbum recopilatorio que redefinieron el pop de la década con himnos como Dancing On My Own, convertido en un clásico moderno y en uno de los temas más influyentes del siglo XXI. Ocho años más tarde, Robyn regresó con Honey (2018), un disco más introspectivo y sensual que mostró su capacidad para evolucionar hacia terrenos más atmosféricos y emocionales. En total, su discografía incluye ocho álbumes de estudio, cinco EPs y más de cincuenta sencillos.

