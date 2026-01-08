Robyn vuelve en plena forma con «Sexistential», un álbum que celebra el deseo, la vulnerabilidad y el placer sin filtros

La espera ha terminado: Robyn, icono absoluto del pop electrónico contemporáneo, está oficialmente de regreso. La artista sueca publicará el próximo 27 de marzo su noveno álbum de estudio, Sexistential, un trabajo que marca su primera referencia larga desde Honey (2018) y que llega cargado de energía, humor, sensualidad y una visión del deseo tan honesta como desarmante. El anuncio, adelantado por NME y ampliado por Rolling Stone, llega acompañado de dos nuevos adelantos: el tema titular Sexistential y el single Talk To Me, este último coescrito junto al gigante del pop Max Martin, con quien no colaboraba desde Time Machine en 2010.

El álbum, coproducido principalmente por su colaborador histórico Klas Åhlund, se presenta como una exploración directa y sin tapujos de la sensualidad, la autonomía y el placer. La propia Robyn lo describe como un espacio donde la creatividad y el deseo se entrelazan: “Explorar mi vida sensual es la misma sensación que cuando hago una buena canción”, afirma en declaraciones recogidas por NME. El disco incluirá nueve temas, entre ellos Dopamine, Blow My Mind, Sucker For Love o Into The Sun, y llegará en múltiples formatos físicos —incluyendo vinilos en magenta, blanco y una edición con portada alternativa— además de su lanzamiento digital.

El regreso de Robyn no se limita al estudio. En los últimos meses ha reaparecido en directo con actuaciones en el Brooklyn Paramount y en el Fonda Theater de Los Ángeles, donde estrenó parte del nuevo material. También ha protagonizado colaboraciones destacadas: desde su aparición junto a David Byrne en el 50º aniversario de Saturday Night Live hasta su participación con Jamie xx en una versión en vivo de Life, incluida en el álbum In Waves (2024).

De Robyn a Sexistential: el viaje creativo de una pionera del pop independiente

Desde su debut en los noventa, Robyn ha transitado por el R&B, el pop mainstream y la electrónica más emocional, construyendo un lenguaje propio que ha influido a generaciones enteras de artistas. Su irrupción internacional llegó con Robyn (2005), un álbum que rompió con la industria tradicional y la situó como pionera del pop independiente de gran impacto comercial. A partir de ahí, su trayectoria se convirtió en un ejemplo de libertad creativa: Body Talk (2010) redefinió el concepto de “sad banger” con himnos como Dancing On My Own o Call Your Girlfriend, mientras que Honey (2018) profundizó en una electrónica más cálida, íntima y expansiva.

En los años posteriores, Robyn ha mantenido una presencia selectiva pero significativa. Ha colaborado con artistas como Charli XCX, Yung Lean, Smile o Jamie xx, demostrando su capacidad para adaptarse a nuevos sonidos sin perder su identidad. Su música ha acompañado momentos clave de la cultura pop reciente y ha sido reinterpretada en directo por figuras tan diversas como David Byrne o Gracie Abrams, consolidando su estatus como referente transversal. Con Sexistential, la artista parece dispuesta a abrir un nuevo capítulo donde la sensualidad, el humor y la vulnerabilidad conviven en un mismo plano, reafirmando su habilidad para convertir experiencias personales en pop universal. Su discografía, siempre en movimiento, demuestra que pocas artistas han sabido capturar el pulso emocional de su tiempo con tanta precisión y valentía.

