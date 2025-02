Rock, pop y hip-hop se dan cita en las nominaciones del Salón de la Fama del Rock 2025

El pasado 12 de febrero se dio a conocer la lista de nominados al Salón de la Fama del Rock 2025, encabezada por Oasis, New Order, The White Stripes y Mariah Carey. Un total de catorce artistas compiten este año por un lugar en este prestigioso reconocimiento, incluyendo nombres icónicos como Cyndi Lauper, Soundgarden y OutKast.

Los artistas son elegibles para la inducción 25 años después de su primera grabación comercial, y este año la lista incluye tanto a veteranos del rock como a innovadores del pop y el hip-hop. Entre las sorpresas, Billy Idol y el fallecido Joe Cocker reciben su primera nominación. Asimismo, esta es la segunda vez que Oasis está nominada, tras su primer intento el año pasado.

El proceso de selección incluye a un panel internacional de 1.200 músicos, profesionales de la industria e historiadores, quienes determinarán a los ganadores finales. Además, los fans tienen la oportunidad de votar por sus favoritos, y sus cinco opciones principales serán contadas como un voto adicional.

La nominación de Oasis llega después de que Liam Gallagher criticara el evento el año pasado, calificándolo de «absurdo». Sin embargo, este año la banda parece estar en mejor posición para ser reconocida.

El impacto de estas nominaciones es significativo para la industria, reflejando la evolución del rock y la inclusión de géneros diversos. Con la votación de los fans en marcha, la competencia está más reñida que nunca. Los ganadores serán anunciados en abril, y la ceremonia de inducción se llevará a cabo más adelante este año.

Los últimos años en el Salón de la Fama del Rock: Evolución y Reconocimiento Diverso

En los últimos años, el Salón de la Fama del Rock ha reflejado una tendencia hacia la inclusión y la diversidad, reconociendo a una amplia gama de artistas que han moldeado la historia de la música. Desde la inducción de Nina Simone y Bon Jovi en 2018, hasta la entrada de Whitney Houston y The Notorious B.I.G. en 2020, la institución ha ampliado su espectro para abarcar múltiples géneros y estilos.

El año 2021 fue particularmente significativo con la inducción de Foo Fighters, Jay-Z, y Carole King, destacando la importancia de los diferentes movimientos culturales y su impacto en la música contemporánea. En 2022, figuras influyentes como Eminem, Duran Duran y Pat Benatar fueron reconocidas, subrayando la relevancia de los artistas tanto en el rock como en el hip-hop y el pop.

El 2023 vio la inclusión de Beck, Devo, y Kate Bush, demostrando una vez más la diversidad de talentos y trayectorias que el Salón de la Fama del Rock busca honrar. En 2024, la entrada de Rage Against the Machine y Missy Elliott reflejó la continuidad de esta tendencia inclusiva y la relevancia de los artistas que desafían las convenciones.

La noticia de las nominaciones para 2025, que incluye a Oasis, New Order, The White Stripes y Mariah Carey, continúa esta evolución, celebrando tanto a veteranos del rock como a innovadores del pop y el hip-hop. Este reconocimiento no solo honra a los artistas, sino que también destaca la rica y diversa historia de la música.

Lista completa de nominados al Salón de la Fama del Rock 2025

Bad Company

The Black Crowes

Mariah Carey

Chubby Checker

Joe Cocker

Billy Idol

Joy Division/New Order

Cyndi Lauper

Maná

Oasis

OutKast

Phish

Soundgarden

The White Stripes

