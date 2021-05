Rock & Roll Hall of Fame 2021: Conoce a los nuevos integrantes

Rock & Roll Hall of Fame ha vuelto como todos los años. Recordemos que en febrero se anunció la lista de nominados, quienes, para ser tomados en cuenta, necesitan tener más de 25 años de carrera y un impacto significativo en la cultura e industria musical.

La ceremonia de premios será el 30 de octubre de este año en el Rocket Mortgage FieldHouse Arena en Cleveland, Ohio, y va a ser transmitida posteriormente por la cadena de TV HBO y por streaming en HBO Max.

Si bien nos queda un poco de tristeza al saber que Iron Maiden y Rage Against The Machine no ingresaron, nos reconforta saber que es la segunda vez que Dave Grohl recibe el honor, primero con Nirvana, ahora con Foo Fighters.

Conoce a los integrantes del Rock & Roll Hall of Fame

Ya se conocen a los nuevos integrantes del Rock & Roll Hall of Fame, después de ser nominados y votados por más de 1,000 representantes del gremio musical a nivel mundial, los elegidos son:



Foo Fighters

Tina Turner

The Go-Go’s

JAY-Z

Carole King

Todd Rundgren

Ahmet Ertegun Award

Clarence Avant

Musical Excellence Award

LL Cool J

Billy Preston

Randy Rhoads



Early Influence Award

Kraftwerk

Gil Scott Heron

Charley Patton