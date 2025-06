Rod Stewart cancela sus conciertos en EE. UU. por gripe antes de su actuación en Glastonbury

Sir Rod Stewart, leyenda del rock, ha cancelado ocho conciertos en Estados Unidos entre el 2 y el 7 de junio de 2025 debido a una gripe persistente, a pocas semanas de su actuación en el famoso «Legends slot” de Glastonbury, previsto para el 29 de junio. Las cancelaciones afectan a sus conciertos en en Las Vegas y Stateline, Nevada, mientras que dos actuaciones en California han sido reprogramadas para septiembre. Stewart expresó su pesar en Instagram, asegurando que trabaja en su recuperación para cumplir con sus compromisos, incluido Glastonbury, donde actuará junto a Ronnie Wood de Faces. La noticia preocupa a los fans, pero el cantante mantiene su compromiso con la gira One Last Time.

Una gripe que desafía su presencia en el escenario

La salud de Sir Rod Stewart, de 80 años, ha enfrentado obstáculos este año, afectando su intensa agenda. El 2 de junio, canceló un concierto en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas horas antes del evento, reprogramándolo para el 10 de junio debido a malestar general. El 5 de junio, canceló otro concierto en el mismo lugar, explicando en Instagram: “Mi médico ordenó más descanso mientras me recupero de la gripe. Gracias por vuestro amor y comprensión”. El 7 de junio, anunció la cancelación de cuatro actuaciones adicionales en Las Vegas y Stateline, Nevada, y la reprogramación de dos en Rancho Mirage y Paso Robles, California, para el 20 y 21 de septiembre. Aunque no hay confirmación de que Glastonbury esté en riesgo, las cancelaciones han generado incertidumbre.

Un 2025 repleto de música y nostalgia

Antes de estas cancelaciones, Rod Stewart tenía planes ambiciosos para 2025. Su gira One Last Time, con 40 fechas en Europa y Norteamérica, marca el fin de sus grandes giras mundiales, aunque no su retiro, según aclaró en The Independent. En Glastonbury, compartirá escenario con Ronnie Wood para una reunión de Faces, un momento esperado por los fans, además de trabajar en un documental y un posible nuevo álbum de la banda. Stewart también actuó en los American Music Awards el 26 de mayo, recibiendo un Lifetime Achievement Award y cantando Forever Young. Para 2027, planea una gira íntima centrada en Great American Songbook y Swing Fever, su colaboración con Jools Holland que lideró las listas en 2024.

El inconfundible sello de un ícono

Sir Rod Stewart, con más de 250 millones de discos vendidos, es un pilar de la música. Como vocalista de Faces (1969-1975), dejó himnos como Stay With Me y Ooh La La. Su carrera en solitario, iniciada con An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down (1969), explotó con Maggie May (1971), número uno en Reino Unido y EE. UU. Éxitos como Da Ya Think I’m Sexy? y Every Beat of My Heart consolidaron su legado, con 32 álbumes de estudio hasta The Tears of Hercules (2021) y colecciones como Swing Fever (2024). Galardonado con un Grammy y nombrado caballero en 2016, su voz y carisma siguen cautivando.

La espera por su regreso triunfal

Rod Stewart no se rinde ante los desafíos de salud y su actuación en Glastonbury, de confirmarse, será histórica, siendo el primer artista en ocupar el “Legends slot” tras haber encabezado el festival en 2002. Con la reunión de Faces y planes futuros, los fans confían en su recuperación. Como escribió en Instagram: “Estaré de vuelta en el escenario y los veré pronto”. Su pasión por la música promete más momentos inolvidables.

