Roger Daltrey (The Who) denuncia que cada vez sea más difícil que un artista se gane la vida con la música

Roger Daltrey, mítico líder de The Who, ha dado una entrevista en The Independent en la que ha afirmado que cree que la industria de la música ha sido «robada» a los artistas, ya que estos «ni siquiera pueden ganarse la vida en la industria discográfica en estos momentos».

Para Daltrey, la culpa es de que los contratos discográficos no se han adaptado a los nuevos modelos. En su opinión, los contratos se hacen con los mismos porcentajes que en el periodo de los 70 a los 90, pero que mientras entonces los sellos «tenían que fabricar, tenían que distribuir, tenían que hacer promoción y todas esas cosas» para justificar su porcentaje, ahora «solamente presionan un botón y sale en digital «, por lo que su margen no debería ser tan alto, y por ello, el robo que siente que se le está haciendo a los artistas.

Igualmente, también reclama que las plataformas de streaming paguen más y mejor a los artistas y duda que haya nuevo disco de The Who ya que no cree que haya mercado para ello.

Y vosotros, ¿estáis de acuerdo o en desacuerdo con sus opiniones y punto de vista?

