Roger O’Donnell vuelve con fuerza y nuevo disco: un invierno de música, reflexión y esperanza

Roger O’Donnell, teclista de The Cure, ha regresado con un nuevo álbum en solitario titulado Projections, una obra profundamente personal que marca su octavo trabajo fuera de la banda y que llega justo en su 70º cumpleaños. El disco, concebido tras superar un agresivo linfoma, se presenta como una síntesis emocional y sonora de su trayectoria, con tintes de electrónica minimalista y una atmósfera introspectiva que evoca el invierno, estación en la que fue grabado.

En entrevista con NME, O’Donnell confesó que durante el tratamiento no podía tocar ningún instrumento por la carga emocional que suponía. Pero una vez recuperado, el impulso creativo volvió con fuerza. Projections no es un álbum sobre la enfermedad, sino una reafirmación artística: “No quería hacer un disco que se regodeara en estar enfermo, sino uno que reflejara quién soy ahora como músico”. El álbum cierra una trilogía electrónica iniciada en los 2000 con The Truth in Me y Songs from the Silver Box, ambos grabados con sintetizadores Moog. Esta vez, el británico amplía su paleta sonora con nuevos instrumentos, logrando una obra cálida, sobria y envolvente.

Además, O’Donnell se prepara para volver a los escenarios con The Cure en 2026, en una gira de festivales que incluye paradas en Isle of Wight, Primavera Sound, Øya, Rock en Seine y Nova Rock. Aunque no hay confirmación oficial sobre el nuevo álbum de la banda, sucesor de su celebrado Songs of a Lost World, el teclista asegura que Robert Smith está inmerso en un proceso creativo profundo. Mientras tanto, Projections se erige como testimonio de resiliencia, arte y evolución.

El arquitecto sonoro de The Cure: una carrera entre sintetizadores, emociones y reinvenciones

Roger O’Donnell nació en Londres en 1955 y desde joven mostró una inclinación por los teclados y la composición. Su carrera comenzó en los años 70 como músico de sesión, colaborando con artistas como Arthur Brown, Berlin y The Psychedelic Furs, donde se hizo famoso por su uso intensivo de sintetizadores Sequential Circuits. En 1987, se unió a The Cure como teclista de gira durante la era Kiss Me Kiss Me Kiss Me, y pronto se convirtió en miembro oficial, contribuyendo de forma decisiva al sonido de Disintegration, uno de los discos más emblemáticos de la banda.

Tras abandonar el grupo en 1990 por diferencias personales y el desgaste de las giras masivas, O’Donnell lanzó su primer álbum en solitario Grey Clouds Red Sky en 1994. Volvió a The Cure en 1995 y participó en los álbumes Wild Mood Swings, Bloodflowers y The Cure. En paralelo, fundó el sello 99X/10 junto a Erin Lang, y publicó trabajos como The Truth in Me (2006), Songs from the Silver Box (2009) y Love and Other Tragedies (2015), todos marcados por una estética electrónica introspectiva y cinematográfica.

Desde su regreso definitivo a The Cure en 2011, ha sido parte activa de la banda tanto en giras como en grabaciones. Su estilo, caracterizado por atmósferas envolventes y una sensibilidad melódica única, ha sido clave en la evolución del grupo. Con Projections, O’Donnell no solo cierra un ciclo creativo, sino que reafirma su lugar como uno de los compositores más elegantes y emocionales del post-punk británico.

