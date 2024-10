Roger Taylor insinúa que podría haber nueva música de Queen después de casi 30 años

Roger Taylor, el legendario baterista de Queen, ha insinuado que la banda podría lanzar nueva música casi 30 años después de su último álbum. En una reciente entrevista, Taylor mencionó que tanto él como Brian May han estado considerando la posibilidad de grabar nuevo material. La última vez que Queen lanzó un álbum fue en 1995 con Made In Heaven, que se publicó póstumamente tras la muerte de Freddie Mercury en 1991.

Desde entonces, la banda ha seguido activa, primero con Paul Rodgers como vocalista y luego con Adam Lambert, quien ha estado de gira con ellos en el exitoso Rhapsody Tour. En 2022, Queen lanzó una pista redescubierta con la voz de Mercury, Face It Alone.

Taylor comentó que si encuentran buen material, no ven razón para no lanzarlo, ya que aún pueden tocar y cantar. Brian May también ha expresado que han experimentado con nueva música junto a Lambert, pero que aún no han encontrado algo que consideren lo suficientemente especial para el público. Lambert, por su parte, ha hablado sobre la presión de estar a la altura del legado de Queen y la importancia de que cualquier nuevo lanzamiento sea adecuado.

Sed sinceros, ¿querríais escuchar nueva música de Queen con la voz de Adam Lambert o pensáis que lo mejor es dejar su legado intacto como está hoy en día?

Por otra parte, os invitamos a descubrir qué fue de su bajista , John Deacon, tras la muerte de Freddie Mercury y la disolución del grupo original.