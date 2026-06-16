Mick Jagger ha vuelto a hablar de una posible gira de los Rolling Stones para 2027, esta vez en la entrevista de Sunday Sitdown emitida el 14 de junio en TODAY. Preguntado por si la banda anunciará nuevas fechas, el cantante respondió: «Me encantaría. Tengo muchas ganas… y estoy listo para arrancar». También aclaró que este año no habrá conciertos, aunque «esperamos hacerlos el año que viene». La entrevista llega mientras la banda prepara el lanzamiento de su 25º álbum de estudio, Foreign Tongues, el 10 de julio.

Otra gira que existe solo en condicional

No es la primera vez que la banda lanza esta misma promesa. Hace apenas dos semanas, Jagger ya había dicho en BBC Radio 2 que «no puede esperar» a volver a los escenarios, y Keith Richards llegó a sugerir fechas para 2027. A finales de 2025, los Rolling Stones confirmaron que habían descartado una gira de estadios por Reino Unido y Europa para 2026 porque Richards no podía «comprometerse» con ella, como ya contamos en su momento. La última vez que la banda salió de gira, en 2024 con el Hackney Diamonds Tour por Estados Unidos, vendieron casi un millón de entradas y recaudaron 235 millones de dólares, la sexta gira mundial más taquillera de ese año. El interés del público no es la duda; la agenda de la banda, sí.

Un disco de catorce canciones que llega sin gira detrás

Lo inusual no es que Jagger hable de volver a salir de gira, sino que Foreign Tongues llegue sin gira confirmada. El disco, publicado vía Polydor/Universal Music, reunirá catorce canciones con colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith y Steve Winwood, además de la última grabación del difunto batería Charlie Watts. Cuatro de los temas proceden de sesiones de discos anteriores; los otros diez se escribieron y grabaron en solo cuatro semanas. Jagger resume el álbum así: «Quieres que cada canción tenga algo para todo el mundo». La banda ya había anunciado el disco semanas atrás, pero la pregunta de cuándo lo tocarán en directo sigue sin respuesta.

The Rolling Stones: sesenta años sin telón de cierre

Formados en Londres en 1962, los Rolling Stones llevan más de sesenta años demostrando que la resistencia también es un género musical. De Exile on Main St. (1972) a Some Girls (1978, su respuesta al punk que estuvo a punto de dejarlos fuera de juego), pasando por el resurgir estadounidense de Voodoo Lounge (1994) y la gira del sesenta aniversario en 2022, la banda ha sabido reinventarse sin dejar nunca de subirse a un escenario. Hackney Diamonds (2023), su primer disco de material totalmente nuevo en dieciocho años, les valió un Grammy y confirmó que seguían teniendo algo que decir.

Lo que nunca habían hecho hasta ahora era publicar un disco sin tener ya la gira encajada. Los Rolling Stones llevan toda la vida siendo sinónimo de estadios llenos; Foreign Tongues llega como el primer álbum de su etapa reciente cuya promoción en directo depende por completo de que Jagger cumpla su palabra.

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