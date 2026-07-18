The Rolling Stones han vuelto a hacer historia en las listas de discos del Reino Unido, aunque esta vez el titular exige un matiz importante. Foreign Tongues, su nuevo álbum, ha debutado directamente en el número uno del UK Official Albums Chart, convirtiéndose en el decimoquinto álbum de la banda en alcanzar la cima de esa lista. La cifra iguala el histórico recuento de The Beatles, aunque ninguno de los dos sigue siendo el líder absoluto de la clasificación.

Empate histórico, aunque no en la cima: dónde quedan Stones y Beatles en la carrera por los números uno

Ese honor pertenece desde enero a Robbie Williams, que con Britpop, su decimosexto número uno, se colocó por delante tanto de Stones como de Beatles. Antes de este nuevo logro, los Rolling Stones estaban empatados en tercera posición con Taylor Swift, con catorce números uno cada uno. Con Foreign Tongues, la banda de Jagger y Richards asciende ahora a un empate en segunda posición junto a los de Liverpool, en una semana que además coincide con el 70 aniversario del propio UK Official Albums Chart.

El logro llega apenas tres años después de que Hackney Diamonds, ganador del Grammy al mejor álbum de rock, devolviera a la banda al número uno en 2023. Antes de esos dos discos, la lista de números uno de los Rolling Stones incluye títulos tan emblemáticos como su debut homónimo de 1964, Sticky Fingers, Exile on Main St., Goat’s Head Soup, Emotional Rescue, Voodoo Lounge y Blue & Lonesome, un recorrido que atraviesa prácticamente todas las décadas desde los años sesenta hasta la actualidad.

La semana no ha sido sencilla, ni mucho menos: Foreign Tongues ha tenido que abrirse paso frente a una competencia especialmente dura, con la reedición deluxe remasterizada de Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys, de My Chemical Romance, entrando directamente en el número dos, y el grupo británico December 10 firmando el mejor debut de un boy band británico en seis años con su EP On Your Side. Que los Rolling Stones hayan logrado imponerse en una semana tan competida no hace sino subrayar lo insólito de su vigencia comercial más de sesenta años después de su formación.

De Decca Records a «Foreign Tongues»: seis décadas de números uno de los Rolling Stones

Formados en Londres en 1962 por Mick Jagger, Keith Richards y Brian Jones, los Rolling Stones alcanzaron su primer número uno en el Reino Unido con aquel álbum de debut homónimo de 1964, apenas dos años después de sus primeros conciertos y de fichar por Decca Records con un contrato que, para la época, resultaba insólito: control artístico total sobre las grabaciones y la propiedad de las cintas máster. Ese mismo año llegó también su primer número uno en la lista de sencillos con “It’s All Over Now”, el inicio de una racha que terminaría sumando ocho números uno en singles y clásicos radicales como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Paint It, Black” o “Jumpin’ Jack Flash”. Discos como Beggars Banquet, Let It Bleed o el propio Sticky Fingers consolidaron durante los setenta su fama de alternativa más oscura y peligrosa frente a la imagen más amable de The Beatles, mientras que la muerte de Brian Jones en 1969 y la incorporación de Ronnie Wood en 1975 terminaron de definir la formación que, con cambios puntuales, ha llegado hasta hoy.

Ese legado de seis décadas es precisamente lo que convierte a Foreign Tongues en un hito con doble lectura: por un lado, confirma que la banda sigue siendo capaz de liderar las listas más de sesenta años después de su formación; por otro, iguala una marca que muchos consideraban casi imposible de alcanzar para cualquier banda que no fuese The Beatles. El propio disco, publicado el 10 de julio, incluye colaboraciones de Paul McCartney, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, además de una de las últimas grabaciones del batería Charlie Watts, registrada antes de su fallecimiento en 2021, tal y como ya contamos en CrazyMinds cuando se anunció el álbum.

Una gira todavía en el aire y un pop-up que ya cruzó el Atlántico

La banda, según explicó Mick Jagger durante la fiesta de lanzamiento de Foreign Tongues en Londres, espera poder llevar el disco de gira junto a Ronnie Wood, aunque de momento no hay fechas confirmadas. La expectación, en cualquier caso, ya se ha dejado notar fuera del Reino Unido: la campaña de promoción del disco incluyó incluso un pop-up temático en Madrid, el Foreign Tongues Bar, coincidiendo con la publicación del álbum. Mientras tanto, la coincidencia del lanzamiento con este nuevo hito en las listas no ha hecho más que aumentar la expectación en torno a un disco que la crítica ya señala, según recogimos en nuestra reseña de «Foreign Tongues», como uno de los mejores momentos de la banda en su etapa más reciente. Puedes repasar toda su trayectoria en la ficha de The Rolling Stones en CrazyMinds.

▶ «Foreign Tongues» — The Rolling Stones | 10 de julio de 2026 | Capitol Records

¿Qué os parece este nuevo hito de los Rolling Stones, empatados con The Beatles pero todavía por detrás de Robbie Williams? ¿Creéis que llegarán a superar ese 16º número uno? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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