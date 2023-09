No creo en la existencia de un punto intermedio cuando hablamos de ciertas realidades. Mi trabajo incluye muchas canciones que obviamente van a contracorriente (…) pero la música tiene el poder de cambiar a las personas, no a través de un renacimiento iluminado sino como una reafirmación de estar vivo entre otros seres. ROME no persigue una filosofía particular ni busca ser vista como una banda política (…) pero sus canciones tienen significados. Me interesa la política, pero también la historia y la filosofía. Mi personalidad, mis opiniones, mis obsesiones y mis defectos influyen en todo ese resultado artístico.

Jérôme Reuter (ROME) para Harvest

Recuerdo que fue Tom Waits quien dijo que lanzar un álbum al mercado era como llevar un hijo al patio trasero y dispararle en la cabeza. Es decir, cuidas a ese niño durante mucho tiempo, intentas educarlo para que sea una persona decente y luego abres la puerta y lo envías al mundo. A partir de ahí ya no puedes controlar lo que puede sucederle.

Siempre he creído que las bandas o artistas más completos son aquellas que adquieren una convicción propia y determinada de la vida, bien sea a través de una percepción existencialista, social, política, artística o simplemente … humana. No estamos pues en este mundo solo para verlo pasar, estamos aquí para producir cosas y tener criterios propios, nos gusten o no, ante todo aquello que nos circunda. Pero lamentablemente, son pocos los virtuosos que se comprometen para hacerlo. La mayoría se alimentan de su egocentrismo, postureo o de las ganancias que les ofrece el éxito. ROME se aleja de eso y Jérôme Reuter es su máximo responsable.

Gates of the Europa es el nuevo trabajo de ROME, album que ha visto la luz a través de Trisol Music Group, sello independiente hacedor de talentos como Clan of Xymox, Die Form o Project Pichfork, entre otros.

Se trata de un disco emblema, capaz de visualizar en tu cabeza una realidad que carcome los cimientos de lo que debería ser o no la realidad humana. El disco nos habla de la invasión rusa en Ucrania, realidad que conceptualmente se ha edificado a partir de las noticias y de las experiencias del propio artista en el país desolado. En consecuencia, sean cuales sean las posiciones personales ante el conflicto entre Ucrania y Rusia, Gates of the Europe es un trabajo cruel, porque lleva implícito el dolor que genera la guerra, en todos sus avatares y efectos. Por ello, se ha convertido en un ícono de nuestro tiempo, especialmente para un tipo determinado de seguidores.

ROME es una magnifica banda de neofolk formada durante 2005 en Luxemburgo, famoso por sus castillos, gargantas y frondosos bosques, factores que han dado origen a innumerables leyendas sobre hadas, príncipes y princesas. En este profundo núcleo de épica mágica surge ROME.

Jérôme Reuter es la fuerza creativa de la agrupación, pero en los conciertos suele estar acompañado de músicos brillantes que, al mismo tiempo, contribuyen en las grabaciones de estudio. Por ejemplo, en Gates of the Europe destaca la participación de Tom Gatti (bajo, sintetizadores, moduladores y software).

A lo largo de más de 50 lanzamientos oficiales, 20 álbumes, sesiones en vivo y otras incursiones sonoras, ROME ha conseguido establecer un cosmos exclusivo ante una concurrencia afecta y hercúlea en Europa y en el mundo. ROME destaca por ser posiblemente el único grupo musical europeo que actuó en Ucrania durante la guerra más de una vez.

Como destacado defensor de Europa, Reuter la utilizado sus giras europeas para recaudar fondos como ayuda a los ucranianos afectados por la guerra. Partiendo de esta base Gates Of the Europe puede definirse como una especie de álbum conceptual que avanza cronológicamente el primer año de conflicto bélico a través de diversas canciones.

Hay que recordar que, durante casi dos décadas, Reuter ha estado siempre subrayando en sus numerosas obras la unidad de una cultura europea, por lo que es lógico pensar ahora que ROME ofrezca un atrevimiento más conceptual sobre la guerra actual que asola parte del Este de Europa. El título del álbum, se inspira en el libro Puertas de Europa escrito por el renombrado historiador ucraniano-estadounidense y profesor de Harvard, Serhiy Plokhiy.

El álbum de 14 pistas explota inicialmente con el tema que da título al disco, Gates Of the Europe. Es una sombría apertura de sonidos que perturban la mente y simbolizan el comienzo invasivo de Ucrania: agencias de noticias y conversaciones entre periodistas, efectos tensos de fondo, todos ellos se dan cita sónica en un collage dark que amenaza la llegada del horror bélico. La apertura finaliza con una voz británica que clama que hoy es un día terrible para Ucrania y un día oscuro para Europa.

Sigue, The Death Of A Lifetime, un tema de puro folk electrónico cuyas letras consagran un reto a la invasión y una proposición de recobrar la nación. Es una audición cavilosa y dolorosa.

Yellow and Blue es la tercera del album. Fue compuesta en tiempos de guerra durante los tours de Reuter por Ucrania. Incorpora el lema bandera de la resistencia ucraniana: «El coraje viene en dos colores: amarillo y azul». Estafrase se convirtió en el cántico de batalla de los combatientes ucranianos. La letra es una ardiente lanza al centro del corazón invasor: «Rusia está atrapada. Se declara dueña de las ruinas que deja atrás, pero lo que no pueden robar, lo queman».

How Came Beauty Against This Blackness, emerge bajo una tremenda voz, guitarra rasgueada y armonías de acompañamiento. Irradia los angostos lazos entre el país invasor y el país invadido. La sensación de dolor e incomprensión es muy sensible. Se trata de una balada doliente pero serena, con una cadencia áspera y errante que fulmina al oyente. Las voces en ucraniano dan un toque de proximidad i autenticidad: «Mientras he visto el amargo final de los hombres mejores, mientras escucho a los hombres pequeños discutir y preguntarse por qué, deberíamos llorar por ellos. El mundo está sufriendo y está atado a empeorar y a envejecer antes de que mejore. Lograremos curarnos de esto. Veremos de nuevo la belleza contra esta negrura. ¿Cómo nos juzgará la historia? ¿Cómo creamos esta llaga? Europa es madre de todos nosotros».

Eagles Of The Trident está dirigido por tambores. Un estímulo entusiasta estalla para tomar las armas o responder al llamado del país en tiempos de necesidad: «Las águilas del tridente lucharán hasta que la tigresa se emborrache con el ciervo y se enfrente al enemigo con las hojas doradas del mirto» (la planta de mirto simboliza la esperanza y el renacimiento).

Whom the Gods Wish to Destroy, es una fúnebre y turbadora vibración acústica bajo un pronunciado tono folk acerca de un posible triunfo ucraniano: «sus frentes están unidas con las coronas de la victoria. Nunca besaremos las manos de los Moscali» (término despectivo para definir a los rusos). El grupo coral es una dura crítica contra Putin y otras figuras autoritarias: «Aquellos a quienes los dioses desean destruir, primero enloquecen».

Our Lady Of The Legion trata sobre las guerras que han asolado el continente europeo a lo largo de su historia, pero también alude a una incógnita: «¿Dónde termina Europa? ¿Hasta cuándo nos seguirán vendiendo la mentira de la liberación cuando en realidad lo único que persiguen es la destrucción? Todo lo que ofrecen es la muerte de la vida, pero nosotros nos mantendremos fuertes y estaremos siempre aquí».

Marauder es una especie de análisis poético sobre la angustia del conflicto y un tributo a las tropas ucranianas que han triunfado ante obstáculos colosales. Es una letra repleta de autocrítica: «Nosotros hemos permitido que los rusos asimilaran con el tiempo nuestro error, los dejamos pasar como desapercibidos. Pero nunca más volverán a esconderse en el viento, entre los juncos y bajo la lluvia. Se esconderán para luchar hasta que se arrastren de nuevo a su casa». El final es fatídico y feroz: «De la mano leal caerás, traidor. Bajo las hojas de otoño te encontrarán».

The Black Axis mezcla guitarra acústica, batería y electrónica. Podría ser una referencia a la intimidación rusa pero también una advertencia a las otras naciones no democráticas: «Ahora Venus se colorea para la danza. Intercambia sus ojos con el rey loco [Putin] y convoca a los rostros desaparecidos con una mirada».

Llegamos a La balada de Mariupol que por sí misma describe un elogio profundamente enternecedor sobre la ciudad que cayó bajo la ocupación rusa tras dos meses de lucha fratricida. Reuter ofrece en voz baja, y línea tras línea, suelta ese corazón orgulloso y destrozado sobre un lugar donde ya no queda vida y solo llamas. Es desgarrador.

Going Back To Kyiv es una reflexión personal del cantante sobre su regreso a la capital de Ucrania. Es cuidadosamente esperanzada y vengativa: «Aunque algunos de nuestros más valientes ya no están con nosotros, reconstruiremos todo de nuevo y cantaremos algunos de nuestros más brillantes hechos (…) Ellos llegaron con la mayor torpeza como una banda asesina de ladrones, pero todos caerán a tiempo».

The Brightest Sun es más bien una canción de protesta y resistencia contra esos tontos, asesinos y locos: «Nuestra juventud de hierro su sangre será. El rocío de nuestro nuevo y brillante amanecer caerá sobre los campos dorados y su brillante sol».

Olenivka Rain puede ser una metáfora acerca del dolor soportado en esta ciudad del este de Ucrania, donde una cercana prisión manejada por Rusia fue destruida, matando a 53 prisioneros de guerra ucranianos. Los prisioneros habían sido capturados durante el asedio de Mariupol. Aún no se sabe qué fue lo que causó la destrucción del edificio, pero Reuter muestra su condena a través de su voz: «Su deshonra no conoce límites. Mientras intenta intercambiar culpas. Conocemos su juego. Nunca olvidaremos, nunca perdonaremos».

Archives of Silence, que es una canción breve folk compartida en voz baja que suena como un himno nacional. Una voz de mujer canta en ucraniano en el interior de una iglesia. De fondo, el viento helado de la destrucción, el polvo inerte y el eco de la muerte y la desolación. Una forma emotiva y trágica de cerrar el disco.

Concluyendo, Gates Of Europe es un álbum sin complicaciones, donde la voz de Reuter y el contexto que desarrolla es predominante. La instrumentación es escasa, las letras sencillas, pero cargadas de simbolismos y subtextos. La angustia de Reuter es genuina, manifiesta, afligida y brillante. Define su posicionamiento ante la guerra.

Sin duda, se trata de un trabajo que invita a la reflexión, pero a veces puede resultar comprometido dada su constante referencia al odio, a la venganza, al dualismo entre invasor e invadido, o por reflejar una intensa narrativa política de resistencia y de triunfo determinados. Casi. roza la propaganda. Está bien que se hable de injusticias y de guerras, pero éstas siempre se juzgan según los bandos enfrentados. Solo el tiempo y la distancia nos acercan a la objetividad.

Otra cosa que encuentro en el disco, tanto en las letras como en la portada, son las referencias simbólicas imperiales y belicosas, como lo son las águilas, los tridentes, las hachas, los dioses, los mitos, la épica de los héroes, el valor de la resistencia, el avance de las legiones invencibles… claros distintivos grandilocuentes y patriotamente emocionales, que buscan enardecer valores contra el enemigo: la valentia, el miedo en el adversario, la fuerza y el dominio, valores que históricamente han sido recurridos por imperialismos y culturas belicosas, como Roma y otras civilizaciones antiguas y naciones actuales.

En definitiva, Gates of Europe, en su valoración global, es un gran álbum que marca diferencias y no deja indiferente a nadie, sin embargo, como dijo el gran Tom Waits… «La mayoría de nosotros no estamos preparados para absorber la verdad de lo que realmente está pasando. Las soluciones siempre se encuentran en un nivel completamente opuesto al de los problemas».

Escucha Gates of Europe de ROME