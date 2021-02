Roosevelt presenta su oda al amor joven y puro en “Lovers”

Roosevelt ofrece una muestra pura de alegría sónica dirigida directamente al día de San Valentín con su nueva canción Lovers. Con esta canción, Lauber quería capturar una instantánea de la caída libre en el amor joven, citando Friday I’m In Love de The Cure como inspiración para el latido de la canción, reforzada por una producción efervescente y encantadores sintetizadores animados.

Es el último single antes del lanzamiento de su próximo Polydans, que se publicará el 26 de febrero de 2021 (a través de City Slang / Greco-Roman) y servirá como una fiesta innegable para los fanáticos de la música electrónica, ofreciendo una mezcla de estilos musicales e instrumentación perfectamente combinados y pasión.

De la canción, Marius dijo que “fue la última canción que terminé para el nuevo álbum. Siempre es relativamente fácil para mí tener una idea de lo que falta en un álbum, cuando la mayoría de las canciones ya están terminadas. Esta vez, sentí que casi todas las otras canciones tenían ritmos muy sincopados, influenciados por guitarras funk y acordes house. Con Lovers, quería hacer algo realmente diferente, una canción de amor muy pura con una línea de bajo súper directas y simples. Es una canción sobre la ingenuidad y la pureza del enamoramiento. Escuché mucho Friday I’m In Love de The Cure mientras grababa el disco y quería capturar esa inocente oda al enamoramiento“.

“Me sentí increíblemente liberado al darme cuenta de que ahora estoy en condiciones de ir al estudio todos los días y simplemente hacer la música que me gusta“, dice. “En este sentido, Polydans es mi álbum más personal hasta el momento, ya que no ha habido limitaciones creativas, solo hice lo que me hizo feliz“, concluye.

BIOGRAFÍA DE ROOSEVELT

La entrada de desambiguación en Wikipedia de Roosevelt es un desaguisado: del clan que incluye un par de presidentes de Estados Unidos, al Primer Ministro de Dominica, pasando por un par de islas llamadas así y la friolera de seis localidades que comparten nombre en EE.UU. (y una en Argentina). Incluso existe un río llamado así en Brasil. Por suerte, nada de esto pareció importarle al alemán Marius Lauber a la hora de buscarle un nombre a su proyecto musical allá por 2012, ni que ese synth pop con toques de balearic que le da cobijo tampoco esté en su momento de máxima popularidad. ¿Acaso importa cuando tienes canciones como Young Romance, Moving On, Colours, Elliot o Losing Touch, engranajes perfectos de fiabilidad alemana y nostalgia bailable para mantener viva la llama del pop electrónico hedonista? Es una pregunta retórica, como la de cuál es, siendo totalmente objetivos, el mejor Roosevelt de todos. No hay más preguntas, gracias.

DISCOGRAFÍA DE ROOSEVELT

Roosevelt (2016)

Young Romance (2018)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

