Rosa Walton (Let’s Eat Grandma) anuncia «Tell Me It’s A Dream», un debut en solitario que abraza la ambición, la vulnerabilidad y la libertad creativa

El salto en solitario de Rosa Walton, conocida por su trabajo en el dúo experimental Let’s Eat Grandma, ya es una realidad. La artista británica publicará su primer álbum, Tell Me It’s A Dream, el 5 de junio a través de Transgressive, y lo presenta con un primer adelanto titulado “Sorry Anyway”, una canción que funciona como manifiesto emocional y creativo de esta nueva etapa. Walton describe el single como un ejercicio de autoaceptación, una invitación a dejar atrás las expectativas ajenas y a abrazar la propia identidad sin pedir permiso.
“Sorry Anyway” marca también el inicio de un nuevo estilo vocal para Walton, más directo, más desinhibido y más conectado con la espontaneidad. La artista explica que el tema nació desde la necesidad de no dejar que nadie te frene, ya sea en una relación o en la persecución de tus ambiciones. Esa mezcla de vulnerabilidad y determinación atraviesa todo el proyecto, que ella misma define como su obra más personal y expansiva hasta la fecha.
El álbum comenzó a gestarse durante el confinamiento, en sesiones junto a Sam E Yamaha, y tomó forma definitiva en StudiOwz, con producción compartida entre Walton y David Wrench (Frank Ocean, Jamie xx, FKA twigs). El disco cuenta además con colaboraciones de músicos como John Victor, Kam Khan, Elena Costa y, de forma especialmente significativa, Jenny Hollingworth, su compañera en Let’s Eat Grandma, que aparece en el tema inédito “Prettier Things”. Lejos de ser una ruptura, Walton subraya que este proyecto nace del deseo de procesar emociones y mantenerse conectada a la música desde un lugar íntimo, pero también profundamente colaborativo.
Con canciones como “Heart To Heartbreak”, “Wave Machine” o “Romance Is Dead On”, Tell Me It’s A Dream se presenta como un álbum que explora la ambición, la belleza amplificada y la búsqueda de libertad total. Walton lo resume así: “Es un disco sobre seguir tus sueños, y eso es exactamente lo que pienso hacer”.
Rosa Walton, una década redefiniendo el pop experimental desde la emoción y la imaginación
Desde su debut con Let’s Eat Grandma, Rosa Walton ha sido una de las voces más singulares del pop alternativo británico. Junto a Jenny Hollingworth, construyó un universo sonoro que mezclaba electrónica, art pop, experimentación y una sensibilidad profundamente emocional, plasmada en discos como I, Gemini (2016), I’m All Ears (2018) o Two Ribbons (2022). Su capacidad para combinar vulnerabilidad, imaginación y riesgo la ha convertido en una figura clave de la escena experimental contemporánea. Con Tell Me It’s A Dream, Walton abre un nuevo capítulo que no rompe con su pasado, sino que lo expande: un proyecto íntimo, ambicioso y lleno de matices que confirma su talento como compositora, productora y narradora de emociones complejas.
Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.