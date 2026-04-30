Rosalía consolida su impacto global con el premio a compositora internacional del año en los Ivors 2026

La trayectoria de Rosalía vuelve a sumar un hito mayúsculo: la artista catalana recibirá el International Songwriter Of The Year Award en los prestigiosos Ivor Novello Awards, que celebran su 71ª edición el próximo 21 de mayo en Londres. Un reconocimiento que llega tras el impacto cultural y comercial que ha tenido en Reino Unido su cuarto álbum, Lux, publicado el pasado noviembre y convertido en uno de los trabajos más comentados y ambiciosos de su carrera.

Desde la organización destacan cómo el disco, escrito en 13 idiomas, ha roto barreras de género y lenguaje, consolidando a Rosalía como una figura capaz de expandir los límites de la música contemporánea. “Con su oficio, musicalidad e intelecto, Rosalía está redefiniendo lo que puede ser la composición”, subrayan desde The Ivors Academy en una declaración oficial traducida al español. También remarcan su habilidad para moverse “con fluidez entre formas, lenguas y géneros, creando obras profundamente auténticas y originales”.

El premio llega en pleno tramo europeo de la gira mundial de Lux, que arrancó en Francia y que la llevará a ofrecer dos conciertos multitudinarios en el O2 de Londres la próxima semana. La crítica británica ha respaldado con entusiasmo este momento creativo: NME otorgó cinco estrellas al álbum, describiéndolo como “un disco arrebatador, de un alcance y una ambición asombrosas” y destacando canciones como “Reliquia”, celebrada por su apertura orquestal y su posterior giro hacia una producción electrónica sutil y envolvente.

Con este reconocimiento, Rosalía se suma a una lista de nombres que han marcado la música reciente, mientras comparte nominaciones con artistas como Wolf Alice, Lily Allen, Olivia Dean o CMAT. Un nuevo capítulo para una creadora que no deja de ampliar su universo artístico y que, una vez más, sitúa la innovación en el centro de su propuesta.

Rosalía construye una trayectoria única que fusiona tradición, riesgo y visión global

En poco más de una década, Rosalía ha pasado de ser una joven promesa del flamenco experimental a una de las artistas globales más influyentes de su generación. Tras debutar con Los Ángeles y revolucionar la escena con El mal querer, su proyección internacional se consolidó con Motomami, un álbum que rompió moldes y la situó en la primera línea del pop contemporáneo. Con Lux, su cuarto trabajo, ha llevado aún más lejos su apuesta por la experimentación lingüística y sonora, explorando nuevas texturas y colaboraciones mientras mantiene intacta su identidad artística. Su discografía, marcada por la mezcla de tradición y vanguardia, ha redefinido la manera en que la música española dialoga con el mundo, convirtiéndola en una figura imprescindible para entender el presente y el futuro del pop global.

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