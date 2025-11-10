Rosalía rompe récords y expande fronteras con «LUX»

Rosalía lo ha vuelto a hacer: su cuarto álbum, LUX, se ha convertido en el más reproducido en un solo día en Spotify por una artista femenina de habla hispana, con 42,1 millones de escuchas en su estreno. La cifra no solo duplica los números de su anterior trabajo Motomami (16 millones en 2022), sino que también supera el récord que ostentaba Karol G con Mañana Será Bonito (35,7 millones en 2023).

El lanzamiento, el pasado 7 de noviembre, fue recibido con entusiasmo por la crítica. NME, por ejemplo, le otorgó cinco estrellas y destacó su capacidad para cantar en 13 idiomas y crear un universo sonoro que conecta con todas sus etapas previas. El disco, compuesto por 18 cortes y una hora de duración, exige atención plena, pero recompensa con un viaje que mezcla lo terrenal y lo espiritual.

Entre las colaboraciones más llamativas está Berghain, junto a Björk y Yves Tumor, y Reliquia, coescrita con Guy-Manuel de Homem-Christo de Daft Punk, donde la artista despliega un lirismo cargado de referencias personales y geográficas. También figuran nombres como Caroline Shaw, Ryan Tedder y Noah Goldstein, confirmando que LUX es un proyecto coral y ambicioso.

Medios como Pitchfork han subrayado que el álbum consolida a Rosalía como una de las artistas más innovadoras de la música global, capaz de unir flamenco, electrónica y pop experimental en un mismo discurso. Rolling Stone, por su parte, ha resaltado la valentía de la catalana al apostar por un sonido expansivo que desafía las convenciones del mainstream.

En definitiva, LUX no solo marca un hito en cifras, sino que reafirma a Rosalía como una creadora que no se conforma con repetir fórmulas. Su propuesta es arriesgada, multilingüe y profundamente personal, y confirma que su lugar en la música contemporánea no es circunstancial, sino fruto de una visión artística que sigue creciendo.

De Los Ángeles a LUX: la evolución de una estrella global

La carrera de Rosalía es un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la modernidad sin perder autenticidad. Su debut en 2017 con Los Ángeles, producido por Raül Refree, mostró una voz capaz de reinterpretar el flamenco desde una perspectiva contemporánea. Aunque el disco fue más bien un proyecto de culto, sentó las bases de lo que vendría: una artista dispuesta a romper moldes.

El verdadero salto llegó en 2018 con El Mal Querer, un álbum conceptual inspirado en una novela medieval que mezclaba palos flamencos con beats urbanos. El éxito fue inmediato: ganó el Latin Grammy a Álbum del Año y colocó a Rosalía en el mapa internacional. Canciones como Malamente y Pienso en tu mirá se convirtieron en himnos de una nueva generación que veía en ella la renovación del flamenco.

En 2022, Motomami confirmó su capacidad de reinvención. Con un enfoque más experimental y fragmentado, el disco exploró sonidos electrónicos, reguetón y baladas íntimas. Temas como Saoko y Despechá mostraron su versatilidad y la consolidaron como una figura global, capaz de liderar festivales y listas de éxitos en todo el mundo.

Ahora, con LUX, Rosalía no solo reafirma su estatus, sino que lo expande. La colaboración con artistas de diferentes géneros y la apuesta por cantar en múltiples idiomas reflejan su ambición de trascender fronteras culturales. Su discografía, aunque breve, ya es una de las más influyentes de la última década, y cada lanzamiento confirma que estamos ante una artista que redefine qué significa ser internacional desde una raíz profundamente española.

