Cuatro minutos de pie sobre las puntas, con un tutú negro, casi sin mover un músculo y con la voz cargando con todo lo demás. Así abrió Rosalía su segunda visita como invitada musical a Saturday Night Live, la noche del sábado 10 de octubre, con “Reliquia”. Más tarde volvió vestida de blanco para “Magnolias”, la canción que cierra LUX, y a mitad de tema empezó a llover sobre el escenario. Acabó empapada.

Fue en el tercer episodio de la temporada 52 del programa de la NBC, presentado por el cómico Shane Gillis. El calendario difícilmente podía estar mejor cosido: a mitad de semana, el Ministerio de Cultura le concedía el Premio Nacional de las Músicas Actuales por LUX, y el sábado defendía ese mismo disco en el escaparate con más solera de la televisión estadounidense.

Dos canciones y ninguna concesión al público de Nueva York

La elección del repertorio ya dice bastante. Ni el single más inmediato ni un guiño en inglés para la audiencia local: dos piezas de un disco orquestal que se mueve entre idiomas y que, en directo, pide silencio. En “Reliquia” (una canción en la que, según publicó NME cuando salió el disco, participa como coautor Guy-Manuel de Homem-Christo, la mitad de Daft Punk) la quietud era el número. Solo al final entró un grupo de bailarines y el plató se llenó de luz estroboscópica.

“Magnolias” funcionó al revés. Empezó contenida y el agua llegó a la mitad, como si el escenario hubiera decidido participar a destiempo. Es la canción con la que termina LUX, y en el plató también sonó a final de algo: la gira mundial del disco ya ha terminado, y esta actuación tuvo algo de epílogo televisado.

Si hay que elegir, “Magnolias” fue mejor televisión y “Reliquia”, mejor Rosalía. La primera necesitaba el agua para impresionar. La segunda se sostenía con una mujer inmóvil y una voz, que es justo lo que más cuesta en un plató pensado para el ruido.

Hubo también hueco para el humor. Rosalía apareció en un sketch en el que Gillis duda entre quedarse junto a su madre moribunda o escaparse a ver a Jelly Roll en la Sphere de Las Vegas; ella asomaba como la tentación que lo empuja a irse. Breve, absurdo y bastante más divertido que la media de cameos musicales del programa.

Rosalía, de “La fama” al tutú negro

La primera vez que Rosalía actuó en SNL fue en marzo de 2022, con “Chicken Teriyaki” y “La fama”, en plena era Motomami. Entre una visita y otra ha cambiado casi todo: del reguetón deconstruido y las motos ha pasado a un disco grabado con orquesta, que Columbia publicó el 7 de noviembre de 2025 y que colocamos en lo más alto de nuestra lista de discos nacionales del año. Antes habían llegado Los Ángeles (2017), el debut flamenco con Raül Refree, y El mal querer (2018), el disco que la sacó de España. Su próxima aparición discográfica no será suya: canta en “Where Is Gone?”, del nuevo disco de Fontaines D.C., que rompen con ella su norma de no tener colaboraciones.

▶ “LUX” — Rosalía | 7 de noviembre de 2025 | Columbia

¿Con cuál os quedáis: la Rosalía inmóvil de “Reliquia” o la empapada de “Magnolias”?

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