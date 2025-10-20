Rosalía se viste de blanco y vuelve con «Lux», su disco más esperado

Tres años después de Motomami, Rosalía está de vuelta con Lux, su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. El anuncio no ha sido discreto: la artista catalana ha tomado Times Square con una imagen monumental en la que aparece vestida de blanco, con estética monjil, velo incluido y las manos ocultas en su camisa. El gesto no es casual: todo apunta a una nueva era estética y conceptual que podría explorar la espiritualidad, el misticismo o incluso la redención, aunque aún no se han revelado detalles sobre el contenido musical del disco.

La campaña de lanzamiento ha sido tan teatral como ella misma. Días antes, Rosalía dejó pistas en el cine Callao de Madrid, donde proyectó una partitura titulada Berghain, en referencia a la icónica discoteca tecno de Berlín. El símbolo de la paz acompañaba la imagen, lo que sugiere una fusión entre lo espiritual y lo electrónico. En paralelo, la artista realizó un directo en TikTok donde se mostró nerviosa al ver que el anuncio en Nueva York se había adelantado al previsto en Madrid. “Llevo tres años preparando este día y por fin ha llegado”, confesó antes de salir corriendo hacia Callao, donde cientos de fans esperan su llegada.

Aunque aún no se ha confirmado el tracklist ni los colaboradores, diversos medios han comenzado a especular sobre el enfoque sonoro del álbum, que podría retomar la experimentación electrónica y lírica de Motomami, pero con un giro más introspectivo. Lux será publicado por Columbia Records y se ha grabado entre 2023 y 2025. La expectación es máxima: tras conquistar los Grammy Latinos y redefinir el pop global, Rosalía se prepara para otro salto creativo que promete no dejar indiferente a nadie.

De flamenco a reguetón experimental: el viaje sin frenos de Rosalía

Rosalía Vila Tobella, nacida en 1993 en San Esteban de Sasroviras (Barcelona), irrumpió en la escena musical con Los ángeles (2017), un álbum de flamenco tradicional producido junto a Raül Refree. Aunque el debut fue aplaudido por la crítica, fue con El mal querer (2018) cuando su nombre se volvió global. Inspirado en la novela medieval Flamenca, el disco fusionó flamenco con electrónica y R&B, y le valió el Grammy Latino al Álbum del Año. Canciones como Malamente y Pienso en tu mirá se convirtieron en himnos de una nueva generación que abrazaba la tradición desde la vanguardia.

En 2022, Rosalía lanzó Motomami, su proyecto más ambicioso y experimental. El disco rompió con la narrativa lírica anterior y se sumergió en géneros como el reguetón, la bachata, el jazz y el hyperpop. Temas como Saoko, Hentai y Bizcochito generaron debate, pero también consolidaron su estatus como artista global. El álbum ganó cuatro Grammy Latinos, incluyendo Álbum del Año, y fue considerado por Pitchfork como uno de los mejores discos de la década. En 2023, publicó RR, un EP colaborativo con Rauw Alejandro, y lanzó sencillos como Despechá, LLYLM y Tuya, donde exploró influencias japonesas y flamenco pop. Con Lux, Rosalía parece dispuesta a seguir reinventándose, sin perder el pulso de lo que significa ser una artista del siglo XXI.

