Rose Gray lanza «Party People» y promete revolucionar el 2025

Rose Gray ha estrenado su nueva canción Party People, una pieza que captura la euforia de entrar en una fiesta. Escrita tras una sesión en París con Sega Bodega, la canción refleja la energía y el entusiasmo que caracterizan a la artista. «Tuve 3 horas de sueño, tomé el Eurostar, escribí todo el día y me encantó al instante. Captura la euforia de entrar en una fiesta», recuerda Rose Gray.

Party People es el quinto y último sencillo de su álbum debut Louder, Please, que se lanzará el 17 de enero a través de Play It Again Sam y ya está disponible para preordenar. Los sencillos anteriores, Free, Angel Of Satisfaction, Switch y Wet & Wild, han sido bien recibidos por los fans y la crítica, aumentando las expectativas para el álbum completo.

Rose Gray es una artista emergente de Londres que ha capturado la atención de la escena musical con una original combinacion de melodías de baile de los años 90 con voces indie-pop de los 2000, creando un sonido distintivo y fresco. El lanzamiento de Party People marca un emocionante comienzo de año para Rose Gray y sus fans. No te pierdas esta nueva canción y sigue todas las novedades de la artista en CrazyMinds.es. ¡Comparte tus opiniones y y sigue nuestras actualizaciones en CrazyMinds.es y nuestro perfil oficial de WhatsApp!