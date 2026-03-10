Rostam anuncia «American Stories», su primer álbum en cinco años, y una gira internacional que reivindica su identidad iraní‑estadounidense

Rostam está de vuelta con un proyecto que apunta a ser uno de los más personales de su carrera. El músico, productor y exmiembro de Vampire Weekend publicará el 15 de mayo su nuevo álbum, American Stories, el primero desde Changephobia en 2021, según detalla Pitchfork. El anuncio llega acompañado del single “Like a Spark”, una canción que funciona como carta de presentación de un disco que combina elementos de la tradición estadounidense con influencias persas, un diálogo cultural que Rostam lleva años explorando pero que aquí se convierte en el eje central del proyecto.

El propio artista explica que el álbum nace de un proceso de búsqueda identitaria: “En algún momento me di cuenta de que el disco que quería hacer era uno que reflejara mi identidad como iraní y estadounidense. Empujar los elementos más iraníes contra los más americanos me dio una alegría especial”, afirma en el comunicado oficial. Ese choque —a veces armónico, a veces friccionado— se convierte en el motor creativo del disco, especialmente visible en el uso del saz microtonal sobre acordes occidentales, una mezcla que Rostam describe como adictiva.

American Stories cuenta con colaboraciones de peso: Clairo aporta voces en “Hardy”, Tobias Jesso Jr. coescribe varios temas y músicos como Amir Yaghmai, Daniel Aged, Gabe Noel o Henry Solomon completan un elenco que refuerza la dimensión híbrida del álbum. Además, Rostam publicará una película‑concierto, American Stories: A Concert Film, dirigida por Antony Muse, de la que ya puede verse un adelanto en forma de sesión en directo de “Like a Spark”.

El lanzamiento vendrá acompañado de una gira extensa por Norteamérica y Europa, con fechas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Toronto, Londres, París, Berlín o Estocolmo entre mayo y septiembre de 2026. En algunos conciertos estará acompañado por artistas como Zsela, Henry Solomon, Elori Saxl o Bad Actor, según la información publicada.

El disco también juega con la simbología política: la portada muestra una bandera estadounidense invertida, un gesto que Rostam interpreta como un símbolo compartido por movimientos de izquierda, derecha y reivindicaciones indígenas. “Me interesa esa conversación; es algo profundamente americano”, explica, subrayando que el álbum no solo es musicalmente híbrido, sino también cultural y emocional.

Rostam, un arquitecto del pop moderno entre la experimentación y la sensibilidad melódica

La trayectoria de Rostam Batmanglij es una de las más influyentes del pop alternativo del siglo XXI. Como miembro fundador de Vampire Weekend, fue clave en la construcción de un sonido que mezclaba indie rock, música global y producción detallista en discos como Contra o Modern Vampires of the City. Tras su salida del grupo, ha desarrollado una carrera en solitario marcada por la experimentación y la búsqueda identitaria, además de convertirse en un productor de referencia para artistas como Haim, Clairo, Frank Ocean, Charli XCX o Maggie Rogers. Su debut Half‑Light (2017) y Changephobia (2021) consolidaron su voz propia, mientras que su trabajo como compositor y arreglista lo ha situado como uno de los creadores más versátiles de su generación. American Stories promete ser un nuevo capítulo en esa evolución constante, un disco que une raíces, memoria y futuro.

