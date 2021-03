Rostam anuncia nuevo álbum, ‘Changephobia’

Rostam ha anunciado su nuevo álbum, Changephobia. Después de algunos adelantos como This Kids We Knew y Unfold You, el ex-miembro y productor de Vampire Weekend nos trae 4Runner, con el que se confirma el lanzamiento de su segundo álbum de estudio el próximo 4 de junio.

Según palabras del propio Rostam, en este proyecto se inspiró en instrumentos del jazz como el saxofón barítono, que lo tuvieron obsesionado por mucho tiempo, por lo que deseó agregarlos a su proyecto.

A su vez agregó que el concepto del disco esta influenciado por los cambios en su vida que han alterado su rumbo. “Transfobia, bifobia, homofobia: estas palabras tienen un peso de amenaza, y se me ocurrió que las amenazas tienen sus raíces en el miedo al cambio: un miedo a lo desconocido, a un futuro que aún no es familiar, uno en el que hay un cambio de tradiciones, definiciones y distribuciones de poder”, dijo el productor.

Te dejamos el video de 4Runner y el enlace para que puedas comprar este nuevo álbum.