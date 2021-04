Rostam cierra LP con el estreno de “Changephobia

Rostam Batmanglij, a quien conocimos como uno de los miembros fundadores de Vampire Weekend, ha compartido la última canción, en este caso homónima, de su nuevo LP en solitario y que se llamará Changephobia.

El segundo larga duración del norteamericano de ascendencia iraní verá la luz el 4 de Junio de este año a través del propio sello del artista, Matsor Projects. Con tres sencillos ya compartidos del nuevo álbum, 4Runner, These Kids We Knew y Unfold You, ya puedes escuchar el single Changephobia al final del artículo.

La elegancia del saxofón

Para este nuevo sencillo, Rostam se ha apoyado en el saxofonista americano Henry Solomon, quien aporta a la canción un elegante solo de saxo barítono. La batería con el golpe seco, el saxo celestial de Henry, la voz de Rostam y un bajo que está a la “altura” dan paso a unas sensibles notas de piano; todo a ritmo de soul y con el actual sonido lo-fi, que este año está tan presente en la producción musical. Una pieza muy bien engranada que deja al oyente maravillado, dejándose llevar al ritmo de la misma, con cada latido del propio corazón, hasta quedar sosegado, pero sin dejar de escuchar esta maravilla. La obra se resistió en salir, pero valió la pena el sudor que le costó a Batmanglij, aunque estas son mis palabras.

¿Las de Rostam? Así lo describe en un comunicado: “Changephobia fue una de las últimas canciones que terminé de escribir para este álbum. El estribillo me llegó sentado al piano en mi sala de estar; pasé semanas recogiendo y escribiendo ideas para los versos. Un día me senté con una guitarra acústica, sintiéndome cerca de renunciar por completo a la canción: de repente, una nueva melodía, un nuevo sentimiento y nuevas palabras salieron de mí, ahí sentí que podía ser honesto conmigo mismo acerca de lo que quería decir. La canción trata, en parte, de algo de lo que todos podemos ser culpables, evitando nuestros propios sentimientos. Pienso en ello como un recordatorio para no hacerlo”.

Ya puedes escuchar la canción dándole al play aquí abajo. ¡Que lo disfrutes!

Un vampiro de “fin de semana”, en solitario

El productor y compositor Rostam Batmanglij nació en Washington D.C., en el seno de una familia de inmigrante iraníes. Fue miembro fundador, hasta 2016, de la banda de indie rock Vampire Weekend y colaborador del grupo Discovery. A partir de 2016 inicia su carrera en solitario, la cual empieza colaborando con la banda sonora de la serie OA para Netflix. También sigue colaborando activamente con la banda.

En 2016 lanza el álbum I Had A Dream That You Were Mine junto a Hamilton Leithauser. Al año siguiente, en 2017, Half-Light, su primera creación en solitario. Y este año, 2021, estrenará su último LP Changephobia el ya mencionado 4 de Junio.