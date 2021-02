El que fuera fundador de Vampire Weekend y miembro de la banda hasta 2016, Rostam, ha lanzado These Kids We Knew, un nuevo sencillo que formará parte de su segundo disco de estudio en solitario, del que todavía no ha trascendido ni el titulo ni la fecha de lanzamiento.

En este sentido, la nueva canción de Rostam aborda la temática del cambio climático, en un tema que dura poco más de dos minutos y medio y que viene acompañado por un videoclip dirigido por el propio artista y con Jon Race al mando de las técnicas de animación.

Puedes escuchar la canción a continuación.

ROSTAM – THESE KIDS WE KNEW

“Cuando escribí esta canción estaba pensando en tres generaciones distintas. La de nuestros mayores, que no ven el calentamiento global como su problema; la nuestra, que sin duda tendrá que lidiar con lo que está sucediendo y finalmente, en el tema fantaseo con que la generación de los más jóvenes acabe sometiendo a juicio a a la de los adultos por su falta de implicación”, explicó Rostam sobre la nueva canción.

En octubre del año pasado, el artista estadounidense de ascendencia iraní publicó el primer sencillo de sunuevo disco, Unfold You.