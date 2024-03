Royal Blood celebra una década de éxitos con reedición de álbum y gira europea

Royal Blood han anunciado una reedición especial por el décimo aniversario de su álbum debut homónimo, Royal Blood. Este lanzamiento conmemorativo no solo revive clásicos como Figure It Out y Little Monster, sino que también nos trae material inédito y grabaciones en vivo que capturan la esencia de la banda en sus inicios.

La edición aniversario, que incluye un doble vinilo dorado con el icónico arte de Pachamama de Dan Hillier, así como formatos en CD y digital, estará disponible para pre-pedido. Los seguidores podrán disfrutar de temas menos conocidos y caras B de esa época, destacando la pista inédita Sleeptalker y la mezcla original de Tom Dalgety de Ten Tonne Skeleton.

Para celebrar este hito, Royal Blood también ha revelado fechas para una gira especial por el Reino Unido y Europa, incluyendo dos noches emblemáticas en la O2 Academy Brixton de Londres. “No podemos comprender que haya pasado una década desde el lanzamiento de nuestro primer álbum. El mundo, las mentes y los cuerpos que habitamos ahora parecen irreconocibles desde donde todo comenzó, pero la música de ese disco ha permanecido constante. Realmente cambió nuestras vidas y le debemos todo”, compartieron Mike Kerr y Ben Thatcher.

Los fans ansiosos por asegurar su lugar en estos conciertos históricos podrán comprar entradas a partir del 28 de marzo a las 9 am, o acceder a una preventa dos días antes reservando el álbum desde la tienda oficial de la banda.