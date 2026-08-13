Casi dos años después de bajarse del escenario del festival belga Pukkelpop, Royal Blood han decidido romper su silencio de la manera más contundente posible. El dúo formado por Mike Kerr y Ben Thatcher anunció ayer su quinto álbum de estudio, Dead Company, que llegará el próximo 13 de noviembre a través de Warner Records, ya disponible en preventa en vinilo negro, vinilo rojo transparente y CD. Lo hacen además con un primer adelanto ya disponible: “Ten Over Ten”, su primera canción nueva en tres años, una descarga de riffs áridos y pulso feroz que devuelve al dúo a sus raíces más directas.

El anuncio pone fin a un silencio que empezaba a inquietar a la parroquia rockera. Desde aquel concierto de agosto de 2024 en Pukkelpop, la actividad pública de Royal Blood se había reducido prácticamente a cero: ni discos, ni giras, apenas un mensaje de cumpleaños en redes sociales. Los rumores sobre una posible pausa indefinida circulaban entre sus seguidores. Nada más lejos de la realidad: el dúo pasó buena parte de 2025 encerrado en un estudio de Brighton, descrito por Kerr como poco más que “un cobertizo glorificado al fondo de un jardín”, dando forma a lo que aseguran es su disco más honesto hasta la fecha.

Un motor que vuelve a acelerar

Desde su álbum debut homónimo en 2014, uno de los debuts de rock más vendidos del siglo, Royal Blood se han convertido en una de las bandas de dos integrantes más influyentes de su generación. Sus cuatro discos anteriores, Royal Blood (2014), How Did We Get So Dark? (2017), Typhoons (2021) y Back To The Water Below (2023), han alcanzado todos el número uno en las listas británicas, algo que ningún otro dúo de rock puede presumir con esa regularidad. Ese último álbum, más melódico y accesible que sus predecesores, cerraba una etapa en la que el grupo exploraba las fronteras entre el rock y el dance-rock, tras el giro hacia el pop que ya habían iniciado con Typhoons en 2021.

Dead Company representa el movimiento contrario. Autoproducido por Kerr y Thatcher, que prefieren llamarlo “antiproducido”, el disco busca despojar su sonido de cualquier artificio y devolverlo a la fórmula original: bajo, batería y una energía pensada exclusivamente para el directo. El propio dúo lo resume así: «Después de tener el motor de Royal Blood en punto muerto durante un par de años, hemos ido subiendo revoluciones y en este disco tocamos más rápido y más fuerte que nunca». Diez canciones escritas y grabadas, aseguran, pensando en cómo van a sonar sobre un escenario antes que en un estudio, no en cómo van a sonar en unos auriculares.

“Ten Over Ten”, el primer single desvelado, funciona como carta de presentación de ese giro. Un tema de desert rock con ecos de Motörhead, cuya letra nació, curiosamente, de las sesiones de entrenamiento de Kerr para una maratón: una reflexión sobre la resistencia, el desgaste físico y los límites personales que el cantante trasladó directamente a la canción. El vídeo, con una estética árida y un aviso inicial por fotosensibilidad, ya está disponible, y algunos medios británicos como NME lo han recibido como un regreso a la honestidad instintiva que caracterizó los primeros años de la banda, cuando cada canción se sostenía únicamente sobre bajo y batería.

El listado completo de “Dead Company”

El nuevo álbum reunirá diez canciones. Este es el tracklist completo, tal y como lo ha confirmado la banda:

“Dead Company”

“Swallow The Bomb”

“Ten Over Ten”

“Mother Never Told You”

“Nowhere All Along”

“Ride”

“Rear View Mirror”

“Take ‘Em All”

“Tapping Out”

“The Closer”

Antes de que el disco vea la luz, Royal Blood calentarán motores con tres conciertos íntimos ya agotados: el 24 de agosto en el Dreamland de Margate, el 25 en el G Live de Guildford y el 27 en el Guildhall de Southampton. Tres citas pensadas, según ha trascendido, como banco de pruebas para el nuevo repertorio antes de la gira que se espera acompañe al lanzamiento del disco a partir de noviembre, y que previsiblemente incluirá fechas por el resto de Europa, aunque de momento la banda no ha confirmado si España estará entre las paradas.

Doce años después de aquel debut que los convirtió en una de las revelaciones más rápidas del rock británico de la última década, Royal Blood siguen siendo referencia obligada para cualquier conversación sobre el resurgir del rock de guitarras. Con Dead Company, el dúo parece decidido a recuperar la urgencia que los llevó hasta ahí. Si “Ten Over Ten” es un indicio fiable, el resto del álbum promete ser una de las vueltas más contundentes del año, y una que sus seguidores más veteranos, los que llevan una década reclamando el sonido crudo de sus inicios, llevaban tiempo esperando sin perder la esperanza.

▶ “Ten Over Ten” — Royal Blood | 12 de agosto de 2026 | Warner Records

¿Qué esperáis del nuevo disco de Royal Blood: que recuperen la crudeza de sus inicios o que sigan explorando terrenos nuevos?

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