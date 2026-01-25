Royalties, marcas y viejas heridas: Pharrell y Chad Hugo se enfrentan de nuevo en los juzgados

La relación profesional entre Pharrell Williams y Chad Hugo, dos de las figuras más influyentes del pop y el hip‑hop de las últimas tres décadas, vuelve a sacudirse. Según la información publicada por diversos medios, Hugo ha presentado una nueva demanda contra su antiguo socio en The Neptunes, reclamando un millón de dólares por supuestos impagos de royalties relacionados con el último álbum de N.E.R.D., No One Ever Really Dies (2017). El documento legal acusa a Pharrell de “ocultar información” y “desviar ingresos” que corresponderían a Hugo, una afirmación que, según recoge Rolling Stone, se enmarca en un “patrón sistemático” de exclusión en la gestión de derechos.

Este nuevo capítulo llega apenas dos años después de que Hugo denunciara que Williams intentó registrar en solitario la marca The Neptunes, algo que el propio Pharrell negó asegurando que su intención era protegerla de terceros y compartirla con su compañero. En declaraciones a NME en 2024, Pharrell reconocía que ya no mantenían contacto, aunque afirmaba seguir deseándole “lo mejor”. La tensión, sin embargo, parece lejos de resolverse.

Más allá del conflicto legal, la noticia vuelve a poner en primer plano la importancia histórica de The Neptunes y N.E.R.D., responsables de algunos de los mayores éxitos del pop y el rap de los 2000. Su firma sonora —minimalista, futurista, rítmica y absolutamente reconocible— marcó una era y definió la carrera de artistas como Snoop Dogg (Drop It Like It’s Hot), Britney Spears (I’m A Slave 4 U), Kelis (Milkshake), Nelly (Hot In Herre) o Justin Timberlake (Rock Your Body). La demanda, por tanto, no solo enfrenta a dos viejos amigos: también cuestiona la administración de un legado que cambió la música popular.

Mientras tanto, Pharrell continúa expandiendo su figura pública, desde su papel como director creativo de Louis Vuitton hasta el estreno de su biopic en LEGO, Piece By Piece (2024), un proyecto que él mismo definió en NME como una forma de “dar sentido” a su trayectoria a través de un lenguaje visual inesperado. El contraste entre su presente hiperactivo y la batalla legal con Hugo subraya la complejidad de una relación que, pese a su ruptura, sigue siendo fundamental para entender la música de las últimas décadas.

N.E.R.D. y The Neptunes: dos caras de un legado que transformó el pop, el hip‑hop y el rock

La historia de The Neptunes comienza en 1992, cuando dos jóvenes de Virginia Beach, Pharrell Williams y Chad Hugo, empezaron a producir juntos con una visión que desafiaba las normas del R&B y el hip‑hop de la época. Su sonido —percusión seca, sintetizadores espaciales, silencios estratégicos y un groove inconfundible— se convirtió en una marca registrada que transformó la radio global. A finales de los 90 y principios de los 2000, su presencia era tan dominante que, según datos ampliamente citados por medios como Billboard, llegaron a firmar cerca del 40% de los éxitos que sonaban en la radio estadounidense en 2003. Su capacidad para reinventar el pop sin perder identidad les convirtió en productores de referencia para artistas tan diversos como Jay‑Z, Usher, Gwen Stefani, Madonna o Shakira. Cada colaboración ampliaba su universo, demostrando que su estilo podía adaptarse a cualquier voz sin perder personalidad.

En paralelo, su proyecto más personal, N.E.R.D., nacido en 1994 junto al baterista Teddy Riley, les permitió explorar territorios híbridos entre rock, funk, hip‑hop y electrónica. Su debut, In Search Of… (2001), se convirtió en un álbum de culto por su mezcla de guitarras crudas y ritmos futuristas. Le siguieron Fly or Die (2004), más orientado al pop‑rock; Seeing Sounds (2008), un ejercicio de experimentación sensorial; Nothing (2010), su trabajo más suave y soul; y No One Ever Really Dies (2017), un regreso vibrante con colaboraciones de Rihanna, Kendrick Lamar y André 3000. Cada disco mostraba una faceta distinta de su creatividad conjunta, consolidando a N.E.R.D. como una banda imposible de encasillar. Aunque su relación personal atraviesa uno de sus momentos más tensos, su legado musical sigue siendo una referencia para nuevas generaciones de productores y artistas que ven en ellos un modelo de innovación constante.

