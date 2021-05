Rozalén pone su voz en “No Dirás” junto a Delaporte como parte del proyecto Titanas

Rozalén es la quinta artista en unirse a Titanas, el proyecto feminista creado por Delaporte que tiene como objetivo visibilizar a la mujer en la industria del directo a través de versiones de su último trabajo Las Montañas, una oda a la libertad desde el interior.



“Estoy totalmente feliz de participar en un proyecto tan bonito y tan de verdad, ahora mismo hacen falta cosas que lo sean”, comenta la cantautora y compositora que colabora en el tema No Dirás. “Me encanta la canción; me he sentido identificada con ella cuando en algún momento de la vida das con personas que piensan que están por encima del bien y del mal, que te miran con desprecio. Pero es una canción que de forma divertida dice “tú no eres más que yo” y eso me gusta; estoy muy de acuerdo en contar las cosas con alegría, humor y color”.



Con respeto a su participación en Titanas, opina que “es importante lo que significa que las mujeres nos juntemos a hacer cosas, lo que se genera cuando compartimos porque antes no se hacía tanto y es precioso y necesario. La música que hemos escuchado hasta ahora estaba contada desde una perspectiva y faltaba la otra”. Sobre la industria musical, añade: “La meta es que llegue un momento en el que no se nos valore por el género y, aunque seguimos siendo una gran minoría, me quedo con lo positivo y es que todo va cambiando poco a poco, porque es una lucha lenta, pero ¡ya hay festivales en los que no soy la única mujer! Los promotores intentan que haya más paridad, la gente está más concienciada con que se necesita un empujón porque antes no teníamos visibilidad, pero nos queda mucho por hacer”.

Sandra Delaporte, impulsora de la iniciativa junto a su compañero Sergio Salvi, afirma: “Decidimos hacer esta canción junto a Rozalén porque es un tema con mucha energía y fuerza. Trata un asunto que me motiva mucho que es el tipo de relación desigual que se establece muchas veces en las relaciones amorosas, en este caso hombre-mujer; donde generalmente el hombre tiene una superioridad, es casi como un Dios y ejerce una atracción desde su poder y, por contra, la mujer, cuidadora, con menos autoestima, vulnerable y sumisa queda por debajo, permitiendo que él decida sobre la valía o no de ella. Esta situación es bastante más común de lo que parece y da lugar a las relaciones más tóxicas, que generan mucha culpa y empequeñecen porque parece que el que está jugando y está tratando mal es el bueno y el valiente, cuando en verdad es manipulación y no es honesto. Pienso que debemos protegernos de este tipo de situaciones nosotras más en concreto porque nos han educado para ser más sumisas que ellos y aceptar este tipo de rol en las relaciones románticas como algo natural”.

Con respecto a la canción asegura: “Nos costó un poco llevar el arreglo a banda porque estábamos muy acostumbrados a la canción original. Sin embargo, con Rozalén y con su alegría hemos conseguido dar con el camino y ha quedado un tema con mucha luz”.

El vídeo, dirigido por Jaime Massieu, se grabó en directo en Estudio Uno (Madrid), cumpliendo el protocolo Covid. Todos los temas de Titanas cuentan con un formato de banda orgánico, dejando atrás el lado electrónico-pop al que Delaporte nos tienen acostumbrados.

Además de Rozalén, ya han participado las #titanas Eva Amaral, Cris y Lore de Belako, Rigoberta Bandini y Dora, aportando sus diversos estilos a cada canción. Próximamente harán lo propio Anaju y Zahara. Nacido el 8M, este proyecto de gran mensaje social y emocional continúa hoy en día. Sigue la lucha, persiste #Titanas.