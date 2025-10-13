Rubén Pozo convierte los 50 en un himno eléctrico con su nuevo disco «50town»

A sus recién cumplidos cincuenta años, Rubén Pozo lanza 50town, un álbum que no solo celebra su edad, sino que la transforma en un territorio creativo y vitalista. Producido por Ricky Falkner y grabado en los estudios Casa Murada, este quinto trabajo en solitario es una declaración de principios: diez canciones concebidas casi en directo, con urgencia, electricidad y una honestidad que atraviesa cada verso. Lejos de la solemnidad, Pozo abraza la madurez con humor, crítica y energía rockera, acompañado por Loza a la batería, Sergio Valdehita en teclas, Falkner al bajo y coros, y colaboraciones de Angie Sánchez y su hijo Leo.

El disco arranca con 50town, un himno generacional que crece desde la acústica hasta un estribillo contagioso. Efímero, con videoclip dirigido por Alon Walrus, destaca por su riff cavernícola y mensaje claro: la vida vuela, pero las canciones permanecen. Cantar recupera la alegría de hacer música por placer, mientras Fuera de quicio y Garabato exploran narrativas más íntimas. El puto amo se atreve con una actitud rapera sobre distorsión rockera, y Dispárame ofrece una catarsis luminosa contra los demonios internos. Los que ya no están rinde homenaje a guitarristas desaparecidos, y Estamos como queremos reafirma la urgencia creativa de Rubén. El cierre, La última canción, nace de un comentario cruel en redes y se convierte en un renacimiento musical.

La gira de presentación, junto a su nueva banda Los Chicos de la Curva, recorrerá más de 25 ciudades españolas, incluyendo Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Las primeras 150 copias en vinilo de 180 gramos ya están agotadas, confirmando que 50town no es solo un disco: es una celebración de oficio, autenticidad y resistencia.

De Buenas Noches Rose a 50town: Rubén Pozo, el guitarrista que nunca se rindió

La carrera de Rubén Pozo es una travesía por el rock español más genuino. Comenzó como guitarrista adolescente en Buenas Noches Rose, banda de instituto que rozó el estrellato en los noventa y que recientemente ha sido objeto de un documental en Movistar TV. Tras esa etapa, Pozo alcanzó la popularidad como la mitad de Pereza, junto a Leiva, con quien firmó himnos generacionales como Princesas y Todo. Tras la separación del dúo en 2011, Rubén emprendió una carrera en solitario que ha sido tan constante como valiente.

Su debut fue Lo que más (2012), seguido por En marcha (2015), Habrá que vivir (2018) y Vampiro (2021), discos que consolidaron su estilo: rock en castellano, letras sinceras, guitarras con cuerpo y una voz que no busca perfección, sino verdad. En cada etapa, Rubén ha mantenido una relación directa con su público, sin artificios ni estrategias de marketing. Su música ha evolucionado sin perder la esencia, como demuestra 50town, donde se permite rapear, ironizar y emocionar sin pedir permiso. En palabras del propio artista, “hay algo en el pop y el rock que tiene que ser rápido”. Y esa urgencia creativa es la que lo mantiene vivo, componiendo, girando y celebrando que aún hay canciones por escribir.

