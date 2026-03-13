Rufus T. Firefly ganadores del Premio Ruido 2025 con su álbum “Todas las cosas buenas”

Ayer se celebró la XI edición del Premio Ruido, el galardón que otorgan los Periodistas Asociados de Música (PAM) y que reconoce cada año el mejor disco según las votaciones de sus miembros. Rufus T. Firefly fueron los flamantes ganadores con su maravilloso álbum Todas las cosas buenas, y lo hicieron imponiéndose en la votación final a otros 11 trabajos de altísima calidad.

El Premio Ruido consta de dos fases para decidir quién es el ganador. En la primera de ellas, cada periodista con derecho a voto eligió sus 12 discos favoritos. De ahí salieron los nominados finales (de un total de 244 álbumes que recibieron votos de más de cien periodistas) y cada uno tuvo que elegir el que creía ser merecedor del galardón. Así, los 12 finalistas fueron:

– Amaia: Si abro los ojos no es real

– Carlos Ares: La boca del lobo

– Frente Abierto: Guerra a todo eso

– FUET!: Make It Happen

– Guitarricadelafuente: Spanish Leather

– Pumuky: No sueltes lo efímero

– Repion: 201

– Rosalía: Lux

– Rufus T. Firefly: Todas las cosas buenas

– rusowsky: DAISY

– shego: No lo volveré a hacer

– Valeria Castro: el cuerpo después de todo

La ceremonia de entrega del Premio Ruido se celebró en la sala Berlanga de Madrid y, conducida por la periodista Álex Gara, contó con la presencia de algunos de los nominados y las actuaciones de shego, Repion y Rufus T. Firefly. Los dos últimos, además de interpretar por separado una canción, hicieron juntos “Viernes” y “Canción de paz”, momento mágico de la noche y una demostración de sensibilidad y amistad entre bandas.

Como decíamos al principio del artículo, fue el álbum Todas las cosas buenas de Rufus T. Firefly el que se alzó como ganador de la noche, tomando el relevo de Alcalá Norte, vencedores de la edición del año pasado. El premio lo entregó Julio Ruiz y, con patente emoción y enorme sorpresa, Víctor Cabezuelo, Manola, Juan Feo y Carlos Campos subieron a recogerlo (Julia Martín-Maestro y Miguel de Lucas no pudieron asistir al evento). El propio Víctor agradeció a los asistentes, compartió el premio con el resto de nominados -sobre todo con sus amigas Repion– e hizo una dedicatoria muy especial «a la gente que hace música y periodismo con el corazón y no con la cartera», algo que arrancó una multitud de aplausos y con lo que muchos nos sentimos plenamente identificados.

Tal y como el propio Víctor nos contó al terminar el acto, el premio fue completamente inesperado y ni siquiera en su cabeza lo contemplaba, pero es un reconocimiento al cariño que reciben de muchísima gente, cosa que le emociona de verdad. Por fin, Rufus T. Firefly han obtenido un reconocimiento que hace justicia a toda una carrera de honestidad y amor por la música, y lo ha hecho en su cuarta nominación, con un disco que recorre toda la esencia de la banda y que está cargado de belleza y esperanza.

La votación final les colocó en el primer puesto, pero con solo tres votos de diferencia con respecto a Rosalía y su LUX. En 2018, fue la artista catalana la que se impuso con El mal querer y Rufus se quedaron a las puertas, así que este año las tornas han cambiado y el círculo se cerró con final feliz.

