Rufus T. Firefly regresan con Torre de marfil

Hace dos años que Rufus T. Firefly cerraron la mejor etapa de la banda con un inolvidable concierto en La Riviera de Madrid. Ponían así un punto y seguido en su carrera, tras el éxito y el crecimiento que supusieron para ellos los magníficos álbumes Magnolia (2017) y Loto (2018). Desde entonces, aunque han seguido haciendo algunos conciertos y colaborando con otros artistas, Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro han estado preparando el que será su nuevo trabajo discográfico.

La espera ha llegado a su fin, al menos para poder escuchar el primer adelanto de lo que supondrá la reválida discográfica para el grupo de Aranjuez. Torre de marfil es la canción con la que Rufus T. Firefly regresan y es la culminación de un incesante trabajo por parte de sus creadores. Una búsqueda en la que han atravesado diferentes caminos y desechado cientos de ideas.

El propio Víctor lo contaba a través de sus redes sociales “un día me di cuenta de que no me apetecía intentar sorprender. Me di cuenta de más que cualquier cosa, lo que quería era dar esperanza. Quería hacer un disco que acompañara a la gente para que en un momento dado pudiera sentirse menos sola”. Pues bien, Torre de marfil justamente ha transmitido eso a sus seguidores. Nos ha devuelto la ilusión, nos ha colmado de un sentimiento de gratitud hacia una de las bandas más importantes de los últimos años, pero sobre todo, nos ha vuelto a emocionar.

Para muchos Rufus T. Firefly ha sido la banda de estos últimos años, la que ha puesto música y palabras a cientos de emociones y la que mejor ha canalizado los sentimientos a través de la música. Por eso, recibimos Torre de marfil con los brazos más abiertos que nunca, dejándonos abrumar por su belleza, volviendo a viajar a lugares desconocidos y dando las gracias de nuevo a Víctor y Julia por hacernos sentir de esta manera. El tema en cuestión viene acompañado de un evocador videoclip dirigido por Abel Molina.