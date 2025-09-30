Rufus Wainwright se adentra en el universo de Kurt Weill con un tributo orquestal lleno de teatralidad

Rufus Wainwright ha anunciado el lanzamiento de I’m a Stranger Here Myself – Wainwright Does Weill, un álbum tributo al compositor germano-estadounidense Kurt Weill, que verá la luz el próximo 21 de noviembre bajo el sello Pacific Jazz Orchestra/Thirty Tigers. Este proyecto, que une al cantante con la imponente Pacific Jazz Orchestra dirigida por Chris Walden, es una inmersión profunda en el repertorio de Weill, conocido por su fusión de cabaret, jazz y música clásica. El álbum incluye clásicos como Surabaya Johnny, September Song, Je ne t’aime pas, Lost in the Stars y una versión enérgica de Mack the Knife, ya disponible en plataformas digitales.

La idea nació tras una residencia de cinco noches en el Café Carlyle de Nueva York en mayo de 2023, donde Wainwright interpretó por primera vez un repertorio completo de Weill. En 2024, el proyecto se expandió a un formato sinfónico en el Theatre at Ace Hotel de Los Ángeles, con arreglos orquestales que ahora se plasman en este disco. El álbum también cuenta con colaboraciones destacadas como Viola Odette Harlow y la prestigiosa Metropole Orkest de los Países Bajos.

Más allá del homenaje, I’m a Stranger Here Myself refleja la fascinación de Wainwright por la teatralidad y el dramatismo de Weill, a quien ha admirado desde joven. En palabras del propio artista: “Las canciones de Kurt Weill han perseguido mi imaginación durante años y siguen siendo misteriosas. Esta travesía musical comenzó, continúa y nunca terminará”. El disco estará disponible en vinilo, CD y formato digital, y se enmarca dentro de una etapa especialmente prolífica para Wainwright, que recientemente también presentó el musical Opening Night basado en la película de John Cassavetes, con música original compuesta por él.

Rufus Wainwright: un artista que convirtió la ópera, el pop y el drama en su lenguaje musical

Desde su debut homónimo en 1998, Rufus Wainwright ha construido una carrera marcada por la sofisticación lírica, la teatralidad y una voz inconfundible. Hijo de los músicos folk Loudon Wainwright III y Kate McGarrigle, y hermano de Martha Wainwright, Rufus creció entre armonías familiares y escenarios compartidos. Su discografía incluye álbumes como Poses (2001), Want One (2003), Want Two (2004) y Release the Stars (2007), donde mezcla pop barroco, chanson francesa y referencias operísticas. En 2007, sorprendió al reinterpretar el mítico concierto de Judy Garland en el Carnegie Hall, publicado como Rufus Does Judy at Carnegie Hall, consolidando su reputación como artista multidisciplinar.

En 2009, Wainwright debutó como compositor de ópera con Prima Donna, estrenada en Mánchester, y en 2016 presentó Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets, donde musicalizó sonetos de William Shakespeare con voces invitadas como Florence Welch y Helena Bonham Carter. Su álbum Unfollow the Rules (2020) marcó un regreso al pop más accesible, mientras que Folkocracy (2023) exploró sus raíces folk en colaboración con artistas como Brandi Carlile y Chaka Khan. A lo largo de su carrera, ha participado en bandas sonoras de películas como Moulin Rouge, Shrek y Brokeback Mountain, y ha sido un defensor abierto de los derechos LGBTQ+ desde sus inicios.

Con I’m a Stranger Here Myself, Wainwright reafirma su vocación por el arte total: un cruce entre lo clásico y lo contemporáneo, lo íntimo y lo grandilocuente. Su capacidad para reinterpretar el legado de Kurt Weill con sensibilidad moderna y exuberancia escénica lo posiciona como uno de los artistas más versátiles y audaces de su generación.

