«Ruido Tovar”, un viaje psicodélico entre México y Colombia que redefine la cumbia del futuro

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers vuelven a sacudir el mapa latino con Ruido Tovar, un álbum conjunto que verá la luz en 2026 bajo Ansonia Records y que promete convertirse en una referencia inmediata para quienes siguen la evolución de la cumbia experimental. El anuncio llega acompañado de “Cumbia Fantasía”, un single que funciona como carta de presentación y que deja claro que aquí no hay medias tintas: esto es tropicalismo mutante, tradición remezclada y espíritu vanguardista en estado puro.

“Cumbia Fantasía” se sostiene sobre un estribillo inquietante —“Vivo en fantasía pero tengo pocas alegrías”— y un pulso que combina modernidad y aroma vintage sin caer en la nostalgia fácil. Es una pieza pensada para oyentes curiosos, para playlists que buscan puentes entre lo latino y la psicodelia global, y para quienes disfrutan cuando la música tropical se atreve a romper moldes.

Pero la sorpresa mayor está en el propio álbum: Ruido Tovar contará con Beck en dos temas, un cruce inesperado que añade una capa más a este experimento binacional. El disco llegará a finales de mayo de 2026 y ya tiene confirmada su primera presentación en España dentro del festival PortAmérica, con más fechas por anunciar.

El tracklist avanza un viaje sonoro que va de la cumbia al danzón, del son al chachachá, siempre filtrado por la imaginación en tensión de Camilo Lara y Eblis Álvarez. Temas como “Cumbia del lobo”, “Ritmo Babilonia” (con Beck), “Danzón 8bits” o “Cumbia Beckiana” apuntan a un laboratorio tropical donde todo puede pasar.

La inspiración del proyecto bebe de figuras como Rigo Tovar, Xavier Passos y la ola psicodélica mexicana de finales de los 60, aquella que mezcló sintetizadores Moog, guitarras eléctricas y una visión futurista de la música popular. “Ruido Tovar surgió de la curiosidad de Eblis por la cumbia mexicana… una extraña fusión entre Meridian Brothers y el Instituto Mexicano del Sonido”, explica Lara. Álvarez lo complementa: “Es un homenaje, pero también una proyección hacia un nuevo lenguaje tropical”.

Ambos artistas llegan a este encuentro con trayectorias sólidas: el IMS, desde su mezcla de tradición mexicana y electrónica global; Meridian Brothers, desde su exploración psicodélica y su espíritu inclasificable. Juntos firman un álbum que se perfila como una nueva vanguardia tropical, irreverente y reverente a la vez, donde la historia vibra con distorsión y el futuro baila sin pedir permiso.

