Rumores en Reino Unido: ¿Están Pulp de vuelta en el estudio?

Según informaciones recientes, Pulp podrían estar de nuevo en el estudio. La noticia surgió después de que el líder de la banda, Jarvis Cocker, fuera fotografiado en Walthamstow, Londres, llevando una bolsa de Rough Trade. La imagen fue compartida por la diputada Stella Creasy, quien mencionó que Cocker le confirmó que la banda estaba trabajando en nueva música.

Este avistamiento se produce pocos días después de que Pulp debutara una nueva canción titulada A Sunset en el Flow Festival 2024 en Helsinki. La actuación contó con la colaboración de Richard Hawley y cerró su presentación en el escenario principal. Además, el año pasado, la banda presentó otra nueva canción llamada Background Noise en un concierto en México.

A pesar de estos lanzamientos, el baterista de Pulp, Nick Banks, ha minimizado las posibilidades de un nuevo álbum, mencionando que los recientes conciertos de reunión han sido más para “volver a la fiesta” que para lanzar nuevo material. El último álbum completo de la banda, We Love Life, fue lanzado en 2001, y desde entonces solo han lanzado la canción After You en 2013.

¿Seguiremos recibiendo rumores que nos ilusionen o se quedará en una anécdota? Estaremos atentos.