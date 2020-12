Run The Jewels lanzan un nuevo vídeo para “Walking In The Snow”

Run The Jewels acaban de lanzar un nuevo videoclip para el último single de RTJ4, el álbum que lanzaron en junio de este año. El video, una especie de versión adulta y violenta de Toy Story, presenta a Killer Mike y El-P convertidos en figuras de acción luchando contra un régimen autoritario dirigido por un monstruo de nieve.

Todo el vídeo está grabado usando la técnica de stopmotion, así que no os extrañará saber que el director es Chris Hopewell, que ya usó la misma técnica para el video de Burn The Witch de Radiohead o Don’t Get Captured del anterior álbum de Run The Jewels.

Sobre volver a trabajar con el dúo de raperos, el director dijo que había sido “genial” y que “RTJ no querían ser demasiado obvios con el tema, así que utilizaron un estilo a lo fantasía de los 80“.

Podéis ver el vídeo aquí:

BIOGRAFÍA DE RUN THE JEWELS

De la unión entre El-P y Killer Mike ha surgido uno de los grupos de hip-hop más apabullantes de las últimas décadas. Como si fuera una versión actualizada y renovada de los míticos Public Enemy, Run The Jewels lleva el rap político y radical a una nueva dimensión creativa, lírica y emocional. A través de discos tan brillantes, crudos e imponentes como RTJ (2013) o RTJ3 (2016) revisan temas tan universales como el racismo o la brutalidad policial desde un filtro sonoro innovador y muy conectado con nuestro momento. Imposible pedir más en estos tiempos que corren.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE RUN THE JEWELS

RTJ (2013)

RTJ2 (2014)

RTJ3 (2016)

RTJ4 (2020)

IMPRESCINDIBLES

PRÓXIMOS CONCIERTOS

