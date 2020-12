Run The Jewels se unen a Royal Blood para crear una nueva versión del tema The Ground Below, perteneciente al aclamado álbum RTJ4 de Run The Jewels. Esta versión desafiante, poderosa y completamente revisada es una colaboración transatlántica entre ambos dúos: el de hip-hop estadounidense y el de rock inglés.

“Somos grandes fans los unos de los otros“, explica El-P de Run The Jewels. “Hace un tiempo coincidimos y tocamos canciones que nos gustaban, cada uno del otro grupo. La nuestra fue ‘Gang of Four’s Ether’, que más tarde usamos el sampler en ‘The Ground Below’. Mike y yo pensamos que sería genial tener a Royal Blood en esa canción. Se lo enviamos y ellos lo clavaron, j*der”. Royal Blood añaden: “Trabajar con Run The Jewels es como un sueño hecho realidad. Es una alianza que deseamos que dure muchísimo”.

Este The Royal Jewels remix corona un año inolvidable para RTJ. Aunque su tour con Rage Against The Machine fue cancelado, el dúo se ha mantenido muy ocupado en asuntos como: desarrollar su propia variedad de cannabis; una ambiciosa colaboración con una cervecera; una nueva canción y video para el videojuego más esperado del año Cyberpunk 2077; una increíble actuación televisada con Pharrell Williams, Mavis Staples, 2 Chainz entre otros muchos; y una exhibición de arte en México basada en su trabajo, hecha por artistas locales. Además, el inspirador discurso de Killer Mike en mayo se volvió viral, y el rapero fue galardonado con el primer premio Billboard Change Maker.

En el centro de todo esto, está su último álbum RTJ4: un disco de música rap arrollador y sin compromisos, que a pesar de haber estado disponible para descarga gratis, irrumpió en las posiciones más altas de las listas de todo el mundo.

RUN THE JEWELS & ROYAL BLOOD – THE GROUND BELOW

BIOGRAFÍA DE RUN THE JEWELS

De la unión entre El-P y Killer Mike ha surgido uno de los grupos de hip-hop más apabullantes de las últimas décadas. Como si fuera una versión actualizada y renovada de los míticos Public Enemy, Run The Jewels lleva el rap político y radical a una nueva dimensión creativa, lírica y emocional. A través de discos tan brillantes, crudos e imponentes como Run The Jewels (2013) o Run The Jewels 3 (2016) revisan temas tan universales como el racismo o la brutalidad policial desde un filtro sonoro innovador y muy conectado con nuestro momento. Imposible pedir más en estos tiempos que corren.

Fuente: Apple Music

DISCOGRAFÍA DE RUN THE JEWELS

Run the Jewels (2013)

Run the Jewels 2 (2014)

Run the Jewels 3 (2016)

RTJ4 (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando esta completa playlist en la han reunido las canciones más importantes de su carrera:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!