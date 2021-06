Ayer, en el Día De La Música, se hablaba en los medios de una reflexión en bien de la industria musical (músicos, técnicos y demás personal), y se debatieron infinidad de aspectos y vías para una posible solución. Pero hubo un tema que me llamó la atención en demasía. El tema en cuestión era si hay talento en este país y si los conciertos o las bandas son lo suficientemente buenos para llenar los aforos.

Mi humilde opinión es que no debe de haber debate sobre esa cuestión. Creo que hay tanto talento, que colma el vaso, y una prueba de ello es el artista que paso a presentarles.

ARNAU en mayúsculas

Nace en Barcelona en 1998 y desde muy joven empieza a formarse como músico y compositor, aunque este catalán no para de ampliar sus conocimientos para ofrecernos sus más geniales ideas. Un año en Inglaterra formándose como compositor e intérprete es la respuesta a la prioridad del pop en sus canciones, aunque sus piezas también abrazan, por igual, el R&B más melancólico.

Hace dos meses que presentó Cloud 9, un track que se refugia en la soledad, la introspección o la huida, como formas de reflexión en detrimento del bienestar personal.

Ahora, ARNAU nos presenta un nuevo sencillo, Running Far Away; un nuevo viaje a la reflexión, donde la inseguridad juega con las emociones para crear unas expectativas que reinan a lo largo del corte. Para comprender esta compleja telaraña de pensamientos y sensaciones, ARNAU, acompaña esta pieza con un clip que define a la perfección esas sensaciones de las que habla.

Running Far Away con ARNAU, un viaje a la reflexión.

Para el trabajo visual de Running Far Away, vuelve a contar con Affaire, un estudio de arte y diseño sito en Barcelona, con una dilatada experiencia en proyectos para diferentes marcas o artistas, como Rosalía, Nathy Peluso, Paloma Wool o Carlota Guerrero, entre otros. El video es dirigido por Albert Díaz y producido por Déborah Zang.

Para la parte auditiva cuenta, de nuevo, con ArcticWave Studio; donde graba bajo la dirección del productor e ingeniero de sonido Carlos Dueñas (Zahara, Miss Caffeina o Maren, entre otros).

Su autor describe Running Far Away como “una canción que cede su protagonismo a un piano, que hace de hilo conductor, y presidida por una voz que no anda sola, ya que se le unen unos coros que amalgaman esa sonoridad más R&B que navega en búsqueda del equilibrio entre lo sencillo y lo conmovedor. Las subdivisiones de la batería junto a las marcas hechas con ‘rim click’ y la presencia de los Toms, ayudan a que el tema camine y vaya cogiendo forma y ritmo. Guiadas por unas líneas sencillas de bajo, se añaden unos punteos de guitarra que proporcionan una profundidad al tema así como la aparición de algunos sintetizadores que sustentan esa coherencia sonora”.

Un tema que te sacudirá la mente con unos vaivenes emocionales de sinceridad y autocrítica. ¿Serás capaz de entenderlo?

Aquí te dejo el video para que te respondas a tí mismo y reflexiones. Talento hay de sobra.