En este atípico 2021 hay cabida para todo tipo de sorpresas, y lo bueno es que casi siempre son positivas. En esta ocasión, el rapero neoyorquino RZA anuncia el lanzamiento de varios trabajos propios, o de su alter ego, Bobby Digital.

Empezamos echando la vista atrás, concretamente a abril de este año. Ese mes, RZA, compartió la canción Pugilism; una pieza publicada a nombre de Bobby Digital, el segundo nombre artístico del rapero RZA. El destino de este single, Pugilism, no está definido todavía, pero en un reciente comunicado de prensa aseguran que la canción “aparecerá en otro proyecto en solitario, también programado para su lanzamiento en 2021”.

Otra de las noticias para este 2021 es que el 6 de agosto le abrirá las puertas a su nuevo larga duración para que vea la luz del sol; y a la vez, para que sus fans se deleiten con él. RZA vs Bobby Digital aparecerá el 6 de agosto después de que DJ Scratch se haya hecho cargo de la producción ejecutiva del disco.

RZA lo explica con las siguientes palabras: “Darle a Scratch las riendas como productor y yo tomar las riendas como MC me ha liberado creativamente, y me permite jugar libremente con ‘gags y flujos líricos’ porque no tengo que concentrarme en todo”. Y añade que “Scratch entregó pistas que resonaron y me devolvieron a un sonido que sentí que faltaba. Para mí fue muy natural escribir estas canciones fluidamente”.

Y para terminar, ahora nos lanza un single para mostrarnos algo de lo que puedes encontrar en ese nuevo álbum que sacará en agosto. Una muestra de ese tú a tú anunciado, es en el que RZA rapea contra sí mismo en Saturday, Afternoon Kung Fu Theatre. Una canción que seguro aparecerá en nuestras listas.

Este es el nuevo sencillo y aquí debajo puedes escucharlo viendo sus abstractas imágenes junto a parte de la letra de la canción.