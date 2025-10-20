RZA resucita el espíritu del Juice Crew con un disco que une generaciones del rap

RZA, el arquitecto sonoro detrás de Wu-Tang Clan, ha anunciado el lanzamiento de Bobby Digital Presents: Juice Crew All Stars, un álbum que rinde homenaje a uno de los colectivos más influyentes del rap neoyorquino: el Juice Crew. El proyecto, que verá la luz el próximo 14 de noviembre bajo los sellos 36 Chambers, DNA Music y Hitmaker Distro, reúne a figuras legendarias como Big Daddy Kane, Kool G Rap, Roxanne Shanté, Masta Ace, Craig G y el fallecido Grandaddy I.U., todos pilares del rap de los años 80 y 90.

El primer adelanto del disco es Open Ya Eyes, un tema en solitario de Big Daddy Kane producido por RZA y Mathematics, que debutó en el programa #WuWednesdays de SiriusXM. La canción muestra a Kane en plena forma, con una lírica reflexiva y una cadencia que combina sabiduría y contundencia. Según declaraciones recogidas por RapManiacZ, RZA describe el proyecto como “un puente entre escuelas generacionales del conocimiento”, mientras que Kane afirma que el beat “le pedía hablar con verdad”.

El Juice Crew, aunque nunca fue un grupo formal como Wu-Tang, marcó una época bajo el liderazgo del DJ Mr. Magic y el productor Marley Marl. Su legado incluye himnos como The Symphony (1987), donde Big Daddy Kane, Kool G Rap, Masta Ace y Craig G demostraron por qué el rap de Queens se convirtió en referencia mundial. Este nuevo álbum no solo revive ese espíritu, sino que lo actualiza con una producción moderna y una visión consciente que conecta generaciones. En un año donde otros veteranos como Rakim, De La Soul y Slick Rick han vuelto al estudio, el regreso del Juice Crew bajo la batuta de RZA promete ser uno de los momentos más celebrados del hip hop en 2025.

El legado de RZA: del kung-fu al rap filosófico

Robert Fitzgerald Diggs, conocido mundialmente como RZA, nació en Brooklyn en 1969 y se convirtió en una figura clave del hip hop al fundar Wu-Tang Clan en 1992. Como productor, rapero y líder espiritual del grupo, su estilo se caracteriza por beats crudos, samplers de películas de kung-fu y una filosofía influenciada por la Nación del 5% y el budismo. Su alias Bobby Digital representa su faceta más experimental, que debutó en 1998 con el álbum RZA as Bobby Digital in Stereo, seguido por Digital Bullet (2001) y Digi Snacks (2008), todos marcados por una estética futurista y líricas introspectivas.

Además de su trabajo con Wu-Tang Clan, RZA ha producido discos para GZA, Ghostface Killah, Method Man y Ol’ Dirty Bastard, consolidando el sonido del grupo como uno de los más influyentes del rap. Su incursión en el cine también ha sido notable: compuso la banda sonora de Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999), participó en Kill Bill y dirigió The Man with the Iron Fists (2012). En paralelo, ha colaborado con artistas como Kanye West, Shavo Odadjian y Paul Banks (Interpol) en el proyecto Banks & Steelz, mostrando su versatilidad más allá del rap clásico. Con Juice Crew All Stars, RZA reafirma su compromiso con la cultura hip hop, no como un ejercicio nostálgico, sino como una propuesta que honra el pasado mientras empuja hacia el futuro.

