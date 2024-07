RZA y la Orquesta Sinfónica de Colorado: Un viaje sonoro a través del ballet

RZA, miembro de Wu-Tang Clan, ha anunciado un nuevo álbum titulado A Ballet Through Mud. Este álbum es la grabación de la banda sonora del ballet del mismo nombre, que debutó en 2023 en el Boettcher Concert Hall de Denver, Colorado.

La obra fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Colorado y dirigida por Christopher Dragon. La banda sonora incluye tanto orquestación como palabra hablada, inspirada en los cuadernos de la infancia de RZA.

RZA comentó que ha estado componiendo toda su vida, aunque no siempre fue consciente de ello. La inspiración para A Ballet Through Mud proviene de sus primeras creaciones como adolescente, pero los temas son universales: amor, exploración y aventura. RZA espera que la gente use esta música para transformar momentos cotidianos en algo mágico y dejar volar su imaginación.

El álbum, que se lanzará en streaming a través de Platoon el 30 de agosto, incluye pistas como Aeolian Beauty, Clear Sky After Storm, Divine Intervention y The Lotus Arrives. La obra busca inspirar y llevar a los oyentes a un “lugar diferente”, aunque sea por un momento.

Os dejamos con un video de la obra original.