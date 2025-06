Sabrina Carpenter lanza «Manchild», un himno veraniego con estética retro de los 70

La superestrella del pop Sabrina Carpenter ha revolucionado nuevamente la escena musical con su nuevo sencillo Manchild, acompañado de un vibrante videoclip inspirado en los años 70. Este lanzamiento, que marca el inicio de una nueva era tras el éxito de su álbum Short n’ Sweet, combina ritmos pegajosos, letras irónicas y una estética retro que evoca road movies americanas. Producido por Jack Antonoff y coescrito con Amy Allen, el tema ha conquistado las plataformas digitales, y Sabrina promete un verano inolvidable con este sencillo, que muchos fans especulan podría estar inspirado en su vida personal, y que se ha estrenado en directo este fin de semana en el festival Primavera Sound de Barcelona.

Un road trip musical con Manchild

El sencillo Manchild es una oda sarcástica al «mal gusto» de Sabrina Carpenter por los hombres inmaduros, con letras que destilan humor y despecho elegante. La cantante describió el tema en Instagram como «la encarnación de una mirada de desaprobación amorosa» y «un viaje interminable por carretera en pleno verano», ideal para «sacar la cabeza por la ventana y gritarla». Escrito junto a Amy Allen y Jack Antonoff poco después de finalizar Short n’ Sweet, Sabrina destacó que componerlo fue «el mejor martes de mi vida». El videoclip, dirigido por Vania Heymann y Gal Muggia, transporta a los espectadores a un universo de road movies setenteras, con Sabrina haciendo autostop en un desierto, enfrentándose a personajes excéntricos y situaciones caóticas, desde nadar con tiburones hasta lidiar con asaltantes, todo mientras alude a los «cerdos machistas» con una escena en una bañera con lechones. La cantante aseguró que «ningún animal fue lastimado, pero algunos hombres sí», subrayando el tono irónico del proyecto. Este lanzamiento sigue al éxito de Espresso, Please Please Please y Taste de su álbum Short n’ Sweet, así como a la edición deluxe de febrero de 2025, que incluyó una colaboración con Dolly Parton y el tema Busy Woman.

Indirectas, controversias y un nuevo capítulo

El título Manchild ha desatado especulaciones sobre si la canción está dedicada a su ex, el actor Barry Keoghan, quien apareció en el video de Please Please Please y cuya relación con Sabrina fue objeto de rumores de infidelidad en 2024. Aunque la cantante no ha confirmado estas teorías, las letras como «Juro que ellos me eligen a mí, no yo a ellos» y referencias a la «estupidez masculina» han alimentado el debate en redes sociales. Además, Sabrina ha acompañado el lanzamiento con una edición especial en vinilo de 7 pulgadas, cuya cara B lleva el título humorístico Inside of your head when you’ve just won an argument with a man. Este sencillo no solo refuerza su estilo sarcástico, sino que también marca el comienzo de una nueva etapa creativa que podría culminar en un nuevo álbum, según especulaciones de fans basadas en carteles promocionales en EE.UU.. En conclusión, Manchild consolida a Sabrina Carpenter como una voz única en el pop, combinando ingenio, estética retro y un mensaje empoderador.

De Disney a reina del pop sarcástico

Sabrina Annlynn Carpenter, nacida el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, comenzó su carrera como actriz en la serie de Disney Channel Girl Meets World (2014-2017). Su incursión en la música llegó con el sencillo Can’t Blame a Girl for Trying en 2014, seguido de sus primeros álbumes con Hollywood Records: Eyes Wide Open (2015), Evolution (2016), Singular: Act I (2018) y Singular: Act II (2019). En 2021, firmó con Island Records, lanzando Emails I Can’t Send (2022), que incluyó éxitos como Nonsense y Feather, y Short n’ Sweet (2024), que le valió dos premios Grammy por Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista por Espresso. Su música, influenciada por Christina Aguilera, Rihanna, Taylor Swift y Lorde, combina pop, R&B y un toque de ironía que la ha convertido en un ícono para la generación Z.

Su discografía refleja una evolución desde el teen pop hasta un sonido más maduro y sarcástico. Ha colaborado con artistas como Alan Walker (On My Way) y Dolly Parton, y sus presentaciones en vivo, como en Coachella y los Grammy, han consolidado su presencia escénica. Además de su carrera musical, Sabrina ha actuado en películas como The Hate U Give (2018) y Work It (2020), y en Broadway en Mean Girls (2020). Su compromiso social, como su apoyo a la prevención del suicidio en jóvenes LGBTQ+, refuerza su impacto más allá de la música.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.