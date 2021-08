Saint Etienne anuncia su décimo álbum “I’ve Been Trying To Tell You”

La banda británica Saint Etienne ha anunciado su próximo álbum, I’ve Been Trying To Tell You, cuyo lanzamiento está previsto el 10 de septiembre a través de Heavenly Recordings. Lo describen como “un álbum conceptual sobre el optimismo, la nostalgia y el final de los noventa”.

Acompañando a este esperado disco, tendrá lugar el estreno de una película con el mismo nombre, dirigida por el conocido fotógrafo Alasdair McLellan. La película estará en la pantalla grande el 3 de septiembre junto con The Films Of Saint Etienne, será un fin de semana repleto de proyecciones y preguntas y respuestas en el BFI Southbank.

Debido a la pandemia mundial que estamos viviendo por el coronavirus, los integrantes de la banda Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs han tenido que grabar por separado por primera vez. Este álbum se ha llevado a cabo desde Hove (casa del cofundador Wiggs), Oxford (la vocalista) y Bradford (el teclista).

Bob explica que “para mí, se trata del optimismo y de los últimos años de la década de los noventa y de cómo la memoria es un narrador poco fiable. Pete y Gus [Bousfield, coproductor] han hecho un trabajo de producción realmente increíble. Creo que suena magnífico”.

Pete añadió que “realmente hemos desmenuzado y profundizado en las muestras; el concepto y cada una de nuestras interpretaciones del mismo han hecho que este álbum suene muy especial, esperamos que tú también lo pienses”.

Os dejamos la tracklist completa de I’ve Been Trying To Tell You:

1.‘Music Again’

2. ‘Pond House’

3. ‘Fonteyn’

4. ‘Little K’

5. ‘Blue Kite’

6. ‘I Remember It Well’

7. ‘Penlop’

8. ‘Broad River’

El grupo de Londres tiene programada una gira por Reino Unido para finales de 2021.