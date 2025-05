Saint Etienne anuncian su último álbum «International» y estrenan su single «Glad»

La icónica banda británica Saint Etienne ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de su decimotercer y último álbum, International, que marcará el cierre de una trayectoria de 35 años. El disco, previsto para el 5 de septiembre de 2025 a través de Heavenly Recordings, llega acompañado del lanzamiento de su primer single, Glad, una pieza eufórica que encapsula la esencia del trío. Este anuncio ha generado expectación y nostalgia entre los fans de la banda formada por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs.

Un single que brilla con colaboraciones estelares

Glad es un tema bailable y optimista, coescrito y coproducido por Tom Rowlands de The Chemical Brothers, con la participación de Jez Williams de Doves en la guitarra. Según Sarah Cracknell, la banda quedó fascinada con la base instrumental enviada por Rowlands, lo que facilitó la creación de la melodía y la letra. Pete Wiggs describe la canción como un canto a encontrar alegría en lo cotidiano, como la naturaleza, cuando la vida se torna difícil. El videoclip, dirigido por Scrub, refuerza esta energía con un estilo dinámico y lleno de movimiento, capturando la vitalidad del tema.

International: un adiós con colaboraciones de lujo

El álbum International promete ser un broche de oro para la carrera de Saint Etienne. Coproducido por Tim Powell (exmiembro de Xenomania), el disco cuenta con colaboraciones de figuras como Confidence Man, Erol Alkan, Vince Clarke, Nick Heyward y Paul Hartnoll de Orbital. La lista de canciones incluye títulos como Dancing Heart, The Go Betweens, Sweet Melodies y The Last Time, sugiriendo una variedad de estilos que combinan la esencia pop y bailable del trío con su característico toque nostálgico. Aunque la banda ha aclarado que no se disolverá, planean cerrar su etapa de grabaciones con este lanzamiento, aunque ya se habla de posibles actuaciones en vivo para 2026.

Un legado que resuena

El anuncio de International como el último álbum de Saint Etienne ha generado reacciones en redes sociales, con publicaciones en redes sociales destacando la calidad de Glad y la tristeza por el fin de una era. Este single, descrito como un “banger clásico” por medios como Brooklyn Vegan, reafirma la capacidad de la banda para fusionar indie-pop con elementos de club, manteniendo su frescura tras más de tres décadas. International no solo será un adiós, sino una celebración de su influencia en la música alternativa.

Saint Etienne: 35 años de pop sofisticado y nostálgico

Desde su formación en 1990, Saint Etienne ha dejado una huella imborrable en la música alternativa, fusionando indie-pop, dance y un toque de nostalgia sesentera. Formada por Sarah Cracknell, Bob Stanley y Pete Wiggs, la banda londinense se convirtió en un referente de los años 90 con su habilidad para combinar melodías accesibles con una sofisticación cosmopolita. Su discografía, que abarca 13 álbumes, refleja una evolución constante sin perder su esencia única.

El debut de Saint Etienne, Foxbase Alpha (1991), marcó un hito al mezclar pop con influencias de house y samples ingeniosos, ganándose un lugar en listas como “Los 25 mejores álbumes de indie-pop de los 90” de Pitchfork. Canciones como Nothing Can Stop Us capturaron la imaginación de una generación con su estilo evocador. Le siguieron discos como So Tough (1993) y Tiger Bay (1994), que consolidaron su sonido distintivo, combinando elementos de club con narrativas cotidianas.

A lo largo de los años, Saint Etienne exploró diversos estilos. Good Humor (1998), celebrado en su 20 aniversario con una gira en 2018, mostró un enfoque más luminoso y pop, mientras que Tales From Turnpike House (2005) ofreció una narrativa conceptual sobre la vida urbana. Tras un parón, regresaron con Words and Music by Saint Etienne (2012), un homenaje a la música como refugio emocional. Su penúltimo álbum, The Night (2024), producido con Augustin Bousfield, adoptó un enfoque ambiental, ideal para una escucha introspectiva, demostrando su versatilidad.

La discografía de Saint Etienne destaca por su capacidad de colaborar con artistas como Confidence Man o Tim Powell, integrando influencias contemporáneas sin perder su identidad. Su música, descrita por XS Noize como una mezcla de “dramas cotidianos y melodías pegajosas”, evoca imágenes de una Inglaterra nostálgica. Con International (2025) como su despedida discográfica, la banda cierra un capítulo, pero su influencia perdura en el indie-pop y la música electrónica.

