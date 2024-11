¡Saint Etienne regresa con «The Night»! Escucha ya su nuevo sencillo «Half Light»

Saint Etienne ha vuelto a sorprendernos con el anuncio de su nuevo álbum The Night, acompañado del lanzamiento de su primer sencillo Half Light. Este nuevo trabajo, que verá la luz el 13 de diciembre a través de Heavenly Recordings, marca el duodécimo álbum de estudio del trío británico y sigue a su aclamado álbum de 2021 I’ve Been Trying To Tell You.

El sencillo Half Light, que dura menos de dos minutos, nos sumerge en un sonido etéreo y ambiental, llevando a los oyentes a un viaje de tranquilidad y serenidad. La atmósfera capturada en esta canción refleja el estado de ánimo del álbum completo, que busca proporcionar “un momento de calma a las mentes inquietas y un respiro suave del ritmo implacable de la vida moderna”.

El álbum, compuesto por 14 canciones, fue grabado en dos ubicaciones en Saltaire y Hove a principios de este año, y producido por la banda en colaboración con el compositor y productor Augustin Bousfield. Según Pete Wiggs, uno de los miembros de la banda, «queríamos continuar con el ambiente tranquilo y espacial del último álbum, pero es un álbum muy diferente, no basado en muestras; las canciones, los estados de ánimo y las piezas habladas entran y salen mientras la lluvia cae afuera. Es el tipo de disco que me gusta escuchar en la oscuridad o con los ojos cerrados».

Bob Stanley, otro de los miembros de la banda, añadió: «Queríamos que The Night fuera un álbum calmante, cálido y sereno, pero al mismo tiempo queríamos crear algo hermoso y denso. Estábamos tratando de encontrar el estado que está entre estar despierto y dormido, ese espacio de ensueño, con pensamientos medio olvidados flotando, fragmentos de diálogos de televisión, nombres de lugares, calles o campos de fútbol a los que nunca has ido. Te sientes muy receptivo al sonido y a los recuerdos cuando estás en ese estado».

Tracklist de Saint Etienne – The Night

La lista completa de canciones de The Night incluye:

Settle In Half Light Through The Glass Nightingale Northern Counties East Ellar Carr When You Were Young No Rush Gold Celestial Preflyte Wonderlight Hear My Heart Alone Together

