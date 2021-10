Sally Shapiro anuncian su retorno oficial con su disco «Sad Cities»

Artista

Sally Shapiro

¿Por qué es noticia?

Tras su reciente reunion, Sally Shapiro anuncian un nuevo álbum llamado Sad Cities, de que ya han compartido un primer adelanto llamado Fading Away.

Sally Shapiro – Forget About You

Sobre el disco

Sad Cities sale el 18 de febrero a través de Italian Do It Better. Es el primer trabajo del dúo formado por Sally Shapiro y Johan Agebjörn desde 2013 com Somewhere Else.

Tracklist del disco

01 Forget About You

02 Believe in Me

03 Down This Road [ft. Highway Superstar]

04 Sad City

05 Dulcinea

06 Falling Clouds

07 Love in Slow Motion [ft. Electric Youth]

08 Million Ways

09 Tell Me How [ft. Tommy ’86]

10 Christmas Escape

11 Fading Away

