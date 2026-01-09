Salt-N-Pepa chocan con Universal: la batalla legal por sus masters originales se apaga en los tribunales

La disputa entre Salt-N-Pepa y Universal Music Group ha llegado a un punto muerto después de que un tribunal federal de Nueva York desestimara la demanda presentada por el icónico dúo de hip‑hop. La acción legal, interpuesta en 2025, buscaba recuperar la propiedad de sus grabaciones originales amparándose en los derechos de terminación contemplados en la legislación estadounidense. Sin embargo, la jueza Denise Cote concluyó que Cheryl “Salt” James y Sandra “Pepa” Denton nunca fueron propietarias de los derechos de autor de sus primeras grabaciones, lo que imposibilita cualquier intento de revertir su cesión.

La demanda alegaba que UMG había rechazado sus notificaciones y que incluso había retirado temporalmente algunos de sus mayores éxitos —incluyendo Push It— de las plataformas de streaming durante el conflicto. El sello, por su parte, defendió que las canciones eran “obras por encargo” y que, por tanto, las artistas no podían reclamar su propiedad. La jueza dio la razón a la discográfica, señalando que los contratos firmados en 1986 con Noise in the Attic Productions ya establecían que los derechos nunca pertenecieron al dúo.

La decisión judicial supone un nuevo capítulo importante en un debate que lleva años atravesando la industria: el control de los masters y la capacidad de los artistas veteranos para recuperar su catálogo. Casos recientes como los de Taylor Swift o Anita Baker han reavivado la conversación, pero la resolución contra Salt-N-Pepa marca un precedente relevante para artistas que comenzaron su carrera bajo contratos estrictos y poco favorables. UMG celebró el fallo calificando la demanda de “infundada” y asegurando que siempre intentaron resolver el conflicto de forma amistosa.

Una carrera pionera que abrió puertas: el legado de Salt-N-Pepa

Salt-N-Pepa es uno de los proyectos más influyentes en la historia del hip‑hop. Formado a mediados de los años 80 por Cheryl James y Sandra Denton, a quienes más tarde se uniría la DJ Spinderella, el trío irrumpió en una escena dominada por hombres con una propuesta fresca, directa y cargada de actitud. Su debut Hot, Cool & Vicious (1986) marcó un antes y un después gracias a Push It, un single que no solo se convirtió en un éxito global, sino que también abrió la puerta a que más mujeres ocuparan un espacio central en el rap mainstream. A lo largo de los años, el grupo consolidó un estilo propio que combinaba beats bailables, letras empoderadoras y una estética icónica que influyó en generaciones posteriores.

Su discografía incluye trabajos esenciales como A Salt with a Deadly Pepa (1988), Blacks’ Magic (1990) —con himnos como Let’s Talk About Sex— y Very Necessary (1993), uno de los álbumes más vendidos de la historia del hip‑hop femenino. Este último consolidó su estatus con éxitos como Shoop y Whatta Man, demostrando que podían dominar tanto las listas de éxitos como la conversación cultural. A lo largo de su carrera, Salt-N-Pepa no solo rompieron barreras musicales, sino también sociales, abordando temas como la sexualidad femenina, la autonomía y el empoderamiento en una época en la que pocas artistas se atrevían a hacerlo desde el rap. Su influencia sigue siendo palpable en artistas contemporáneas como Cardi B, Megan Thee Stallion o Doja Cat, que continúan expandiendo el camino que ellas abrieron.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.