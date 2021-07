Salta junto a Lisa Bouchelle and The Bleu en su nuevo sencillo “Jump In”

La cantautora estadounidense Lisa Bouchelle debuta junto a su banda The Bleu y lanzan un primer single fresco y pegadizo, ideal para el verano. Míralo a continuación y salta junto a Lisa Bouchelle & The Bleu en su nuevo sencillo Jump In.

Aunque ella lleva desde el año 2000 en la escena musical como cantautora, haciendo directos y abriendo para otras bandas, Lisa Bouchelle & The Bleus sacarán su disco debut el 27 de agosto de este año con el nombre de Jump In (The Orchard/Sony Music, 2021), y después de ver este primer track del álbum, Jump In (homónimo al disco), esperamos impacientes este primer larga duración de la banda.

Jump In junto a Lisa Bouchelle

En verano apetecen cosas frescas y gratificantes, y eso nos trae el debut de esta banda de Norteamérica. Una canción fresca y positiva que nos contagia de alegría nada más empezar a escucharla. Y más aún con el pegadizo film que han elegido para animarla. Ya los has visto, habrás saltado, pero… salta, salta junto a Lisa Bouchelle & The Bleus en su nuevo sencillo Jump In.

Con las siguientes palabras explica de que va este tema tan pegadizo: “Esta canción trata sobre arriesgarse, tomar la decisión de perseguir tus sueños sin cuestionarte”, dijo Lisa

También cuenta que “todavía la uso como una especie de mantra cuando necesito ser valiente y simplemente ir a por ello; es perfecta para cualquier situación que requiera que confíe en mis instintos, me hago cargo sea quien sea que haga que las cosas sucedan. Entonces, espero que otros también puedan usarla como una especie de mantra. Sal ahí afuera, da ese salto de fe, haz lo que tu alma te diga que hagas, supera tus miedos y anímate, súbete”.

Bouchelle también nos cuenta la historia sobre como escribió la canción: “Escribí esta canción en mi primera gran gira. Estaba abriendo una acústica en solitario para Blues Traveler; no tenía presupuesto, ni equipo, ni banda, pero tenía muchas ganas de hacer los shows. Entonces, cargué mi coche con alimentos enlatados y mantas y me puse en camino. Cuando entré al camerino, John Popper se sorprendió al ver a esta pequeña chica sola, y me dijo: ¡Te encontraremos muerta en un arcén de la carretera!”

La gira le fue genial a Lisa Bouchelle y además le sirvió para escribir cosa nuevas sobre la experiencias de la gira. Ella explica que “hacer un set acústico en solitario cuando la multitud no te conoce requiere que comiences con algo emocionante para llamar su atención. Entonces, comencé a tocar en un ritmo que pensé que sería una excelente manera de comenzar el espectáculo. Sentía la necesidad de valentía para hacer una gira así, para ser yo misma y arriesgarme musicalmente… y en mi vida en general. La letra vino como un mensaje realmente enérgico y positivo y encajaba perfectamente con el ritmo de alta energía que estaba tocando”.

Recuerda, el 27 de agosto refréscate con el nuevo álbum de Lisa Bouchelle & The Bleus, Jump In.